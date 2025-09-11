Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Грошова допомога від Британії — хто може отримати 11 тис. грн

Грошова допомога від Британії — хто може отримати 11 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 13:00
Виплата 11 тис. грн — де реалізують програму за фінпідтримки Британії
Українська валюта в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Громадська організація "Відповідальні громадяни" у партнерстві з Mercy Corps та за фінансової підтримки уряду Великої Британії реалізують програму допомоги в одному з прифронтових регіонів.  В її рамках евакуйовані з небезпечних районів громадяни можуть отримати виплати.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ГО "Відповідальні громадяни".

Реклама
Читайте також:

Умови програми фіндопомоги за підтримки Британії

Як зазначається, громадська організація понад десять років працює в прифронтових регіонах, надаючи громадянам, зокрема, грошову допомогу.

Нині під час нової хвилі евакуації з Донецької області зосередилися на наданні допомоги евакуйованим громадянам у транзитному центрі Павлограда Дніпропетровській області, де людям, які вимушено залишили оселі, надають тимчасовий прихисток та фінансову підтримку.

Серед критеріїв відбору на надання фіндопомоги:

  • родини, чиє звичне місце проживання стало непридатним для проживання через військові дії упродовж останніх 30 днів;
  • домогосподарства, переміщені за останні 30 днів з районів, розташованих до 16–30 км від бойових дій;
  • родини, переміщені за останні 30 днів з районів на відстані до 15 км від активних бойових дій/з окупованих територій.

Також необхідно мати додатковий обов’язковий критерій — загальний дохід усіх членів родини має становити менш ніж 6,31 тис. грн на особу на місяць.

Серед інших критеріїв вразливості:

  • проживання у колективних центрах, у пошкодженому житлі або бути безпритульними;
  • родини, де є особи з інвалідністю, з важкими хронічними захворюваннями;
  • родини з трьома і більше дітьми до 18 років;
  • неповна родина (є лише батько або мати) з дітьми до 18 років;
  • родини з вагітними жінками або жінками, що годують грудьми;
  • родини з особами похилого віку (від 60 років).

Розмір допомоги та як отримати

У вересні 2025 року ГО "Відповідальні громадяни" приймає заявки на програму фіндопомоги, в рамках якої передбачені разові виплати у розмірі 10,8 тис. грн на особу.

Важливою умовою для участі є необхідність реєстрації виїзду з громади, яку залишили, через органи місцевого самоврядування. Після цього можна буде подати заявку у центрі.

"Ми й надалі залишаємося поруч із людьми, які долають шлях евакуації, щоб у цей складний час вони відчували підтримку і мали можливість подбати про свої потреби", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що в одній з областей реалізують програму для переселенців, в рамках якої нададуть грошову допомогу. Максимально родина може отримати 43 тис. грн. 

Також повідомлялося, що в одному з регіонів триває реєстрація на отримання грошової допомоги для купівлю твердого палива. У пріоритеті — внутрішньо переміщені особи та особи з інвалідністю.   

виплати фінансова допомога гроші матеріальна допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації