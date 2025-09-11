Виплата 11 тис. грн — де реалізують програму за фінпідтримки Британії

Українська валюта в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Громадська організація "Відповідальні громадяни" у партнерстві з Mercy Corps та за фінансової підтримки уряду Великої Британії реалізують програму допомоги в одному з прифронтових регіонів. В її рамках евакуйовані з небезпечних районів громадяни можуть отримати виплати.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ГО "Відповідальні громадяни".

Умови програми фіндопомоги за підтримки Британії

Як зазначається, громадська організація понад десять років працює в прифронтових регіонах, надаючи громадянам, зокрема, грошову допомогу.

Нині під час нової хвилі евакуації з Донецької області зосередилися на наданні допомоги евакуйованим громадянам у транзитному центрі Павлограда Дніпропетровській області, де людям, які вимушено залишили оселі, надають тимчасовий прихисток та фінансову підтримку.

Серед критеріїв відбору на надання фіндопомоги:

родини, чиє звичне місце проживання стало непридатним для проживання через військові дії упродовж останніх 30 днів;

домогосподарства, переміщені за останні 30 днів з районів, розташованих до 16–30 км від бойових дій;

родини, переміщені за останні 30 днів з районів на відстані до 15 км від активних бойових дій/з окупованих територій.

Також необхідно мати додатковий обов’язковий критерій — загальний дохід усіх членів родини має становити менш ніж 6,31 тис. грн на особу на місяць.

Серед інших критеріїв вразливості:

проживання у колективних центрах, у пошкодженому житлі або бути безпритульними;

родини, де є особи з інвалідністю, з важкими хронічними захворюваннями;

родини з трьома і більше дітьми до 18 років;

неповна родина (є лише батько або мати) з дітьми до 18 років;

родини з вагітними жінками або жінками, що годують грудьми;

родини з особами похилого віку (від 60 років).

Розмір допомоги та як отримати

У вересні 2025 року ГО "Відповідальні громадяни" приймає заявки на програму фіндопомоги, в рамках якої передбачені разові виплати у розмірі 10,8 тис. грн на особу.

Важливою умовою для участі є необхідність реєстрації виїзду з громади, яку залишили, через органи місцевого самоврядування. Після цього можна буде подати заявку у центрі.

"Ми й надалі залишаємося поруч із людьми, які долають шлях евакуації, щоб у цей складний час вони відчували підтримку і мали можливість подбати про свої потреби", — йдеться у повідомленні.

