Виплати для українців до 22 тис. доларів — кому доступна міжнародна грантова програма

Американська та українська валюта. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Одеській та Харківській областях стартував конкурс бізнес-планів для підприємців у сфері сільського господарства з можливістю отримання грантів до 22 тис. доларів. Пріоритет нададуть громадянам, які підпадають під вразливі категорії.

Про це повідомляє пресслужба однієї з міських рад Харківської області.

Детальніше про грантову програму допомоги

Йдеться про грантову програму для підприємців у сфері сільського господарства, яку реалізовує міжнародна організація Corus International спільно з Церквою Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Метою програми є надання підтримки для розвитку мікро-, малих та середніх бізнесів.

Програма охопить такі райони:

Одеська область: Подільський район;

Харківська область: Харківський, Богодухівський, Чугуївський райони.

У проєкті зможуть взяти участь агропідприємці, бізнес яких був зареєстрований до 1 січня 2023 року, є бажання та можливість відновити або масштабувати власну справу в с/г галузі та суміжних сферах.

Також претенденти мають дотриматися наступних вимог:

подати бізнес-план онлайн, через goole-диск;

підприємство розташоване не ближче 5 км від зони активних бойових дій;

є змога співфінансування (не менш ніж 10% від загального бюджету);

прозорість обліку витрат;

можливість створення нових робочих місць чи збереження наявних.

Пріоритет у програмі нададуть підприємцям, які належать до таких категорій:

ветерани та їхні родини;

жінки-підприємиці;

внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Що передбачає програма допомоги для бізнесу

Як зазначають організатори, програма передбачає надання підтримки:

у відновленні агробізнесу;

у розширенні чинного агробізнесу;

соціально відповідальні ініціативи.

В рамках проєкту учасники отримають можливість отримати гранти на бізнес у розмірі від 18 тис. до 22 тис. доларів.

"Ми надаємо допомогу агро-підприємцям, які не отримували допомогу від інших організацій у розмірі понад 500 доларів США протягом другого півріччя 2025 року", — йдеться у повідомленні.

Громадяни можуть подавати заявки до 30 вересня 2025 року, заповнивши спеціальну форму.

Деталі можна дізнатися за такими контактами:

Email: corusukraine@corusinternational.org;

Телефон: +38067 006 7440.

