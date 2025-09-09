Відео
Дата публікації: 9 вересня 2025 11:00
Виплати для українців до 22 тис. доларів — кому доступна міжнародна грантова програма
Американська та українська валюта. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Одеській та Харківській областях стартував конкурс бізнес-планів для підприємців у сфері сільського господарства з можливістю отримання грантів до 22 тис. доларів. Пріоритет нададуть громадянам, які підпадають під вразливі категорії.

Про це повідомляє пресслужба однієї з міських рад Харківської області.

Читайте також:

Детальніше про грантову програму допомоги

Йдеться про грантову програму для підприємців у сфері сільського господарства, яку реалізовує міжнародна організація Corus International спільно з Церквою Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Метою програми є надання підтримки для розвитку мікро-, малих та середніх бізнесів.

Програма охопить такі райони:

  • Одеська область: Подільський район;
  • Харківська область: Харківський, Богодухівський, Чугуївський райони.

У проєкті зможуть взяти участь агропідприємці, бізнес яких був зареєстрований до 1 січня 2023 року, є бажання та можливість відновити або масштабувати власну справу в с/г галузі та суміжних сферах.

Також претенденти мають дотриматися наступних вимог:

  • подати бізнес-план онлайн, через goole-диск;
  • підприємство розташоване не ближче 5 км від зони активних бойових дій;
  • є змога співфінансування (не менш ніж 10% від загального бюджету);
  • прозорість обліку витрат;
  • можливість створення нових робочих місць чи збереження наявних.

Пріоритет у програмі нададуть підприємцям, які належать до таких категорій:

  • ветерани та їхні родини;
  • жінки-підприємиці;
  • внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Що передбачає програма допомоги для бізнесу

Як зазначають організатори, програма передбачає надання підтримки:

  • у відновленні агробізнесу;
  • у розширенні чинного агробізнесу;
  • соціально відповідальні ініціативи.

В рамках проєкту учасники отримають можливість отримати гранти на бізнес у розмірі від 18 тис. до 22 тис. доларів.

"Ми надаємо допомогу агро-підприємцям, які не отримували допомогу від інших організацій у розмірі понад 500 доларів США протягом другого півріччя 2025 року", — йдеться у повідомленні.

Громадяни можуть подавати заявки до 30 вересня 2025 року, заповнивши спеціальну форму.

Деталі можна дізнатися за такими контактами:

  • Email: corusukraine@corusinternational.org;
  • Телефон: +38067 006 7440.

Раніше ми розповідали, що в одній з областей, що регулярно потерпає від агресії РФ, діє нова програма від Карітас. В її рамках громадяни отримають кошти на забезпечення домівок теплом. 

Також ми писали про те, що UNHCR Ukraine надав громадянам можливість отримати фінансову допомогу у вересні цього року. Сума допомоги становитиме близько 11 тис. грн.   

виплати фінансова допомога гроші бізнес грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
