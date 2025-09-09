Виплати для українців до 22 тис. доларів — кому доступна міжнародна грантова програма

Українцям доступні гранти до 22 тис. доларів — деталі програми
В Одеській та Харківській областях стартував конкурс бізнес-планів для підприємців у сфері сільського господарства з можливістю отримання грантів до 22 тис. доларів. Пріоритет нададуть громадянам, які підпадають під вразливі категорії.
Про це повідомляє пресслужба однієї з міських рад Харківської області.
Детальніше про грантову програму допомоги
Йдеться про грантову програму для підприємців у сфері сільського господарства, яку реалізовує міжнародна організація Corus International спільно з Церквою Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Метою програми є надання підтримки для розвитку мікро-, малих та середніх бізнесів.
Програма охопить такі райони:
- Одеська область: Подільський район;
- Харківська область: Харківський, Богодухівський, Чугуївський райони.
У проєкті зможуть взяти участь агропідприємці, бізнес яких був зареєстрований до 1 січня 2023 року, є бажання та можливість відновити або масштабувати власну справу в с/г галузі та суміжних сферах.
Також претенденти мають дотриматися наступних вимог:
- подати бізнес-план онлайн, через goole-диск;
- підприємство розташоване не ближче 5 км від зони активних бойових дій;
- є змога співфінансування (не менш ніж 10% від загального бюджету);
- прозорість обліку витрат;
- можливість створення нових робочих місць чи збереження наявних.
Пріоритет у програмі нададуть підприємцям, які належать до таких категорій:
- ветерани та їхні родини;
- жінки-підприємиці;
- внутрішньо переміщені особи (ВПО).
Що передбачає програма допомоги для бізнесу
Як зазначають організатори, програма передбачає надання підтримки:
- у відновленні агробізнесу;
- у розширенні чинного агробізнесу;
- соціально відповідальні ініціативи.
В рамках проєкту учасники отримають можливість отримати гранти на бізнес у розмірі від 18 тис. до 22 тис. доларів.
"Ми надаємо допомогу агро-підприємцям, які не отримували допомогу від інших організацій у розмірі понад 500 доларів США протягом другого півріччя 2025 року", — йдеться у повідомленні.
Громадяни можуть подавати заявки до 30 вересня 2025 року, заповнивши спеціальну форму.
Деталі можна дізнатися за такими контактами:
- Email: corusukraine@corusinternational.org;
- Телефон: +38067 006 7440.
