Виплати від УВКБ ООН на пів року — в яких областях доступна програма для ВПО

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Благотворительный фонд "Право на защиту", являющийся партнером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) принимает заявки на денежную помощь для оплаты аренды жилья в пяти областях в 2025 году. Выплаты предусмотрены на полгода.

Об этом говорится на официальном портале фонда.

Реклама

Читайте также:

Кто сможет получить денежную помощь от УВКБ ООН

Как отмечается, благотворители проводят сбор данных на предоставление денежной помощи на аренду жилья от жителей таких областей:

Киевская и г. Киев;

Днепропетровская;

Полтавская;

Кировоградская;

Запорожская.

Проект рассчитан на поддержку семей из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые получили соответствующий статус после 24.02.2022 года, и содействие интеграции в новые громады.

Такой вид помощи предусматривает компенсацию стоимости аренды жилья в течение шести месяцев.

В частности, претендовать на выплаты смогут ВПЛ, которые попали в следующие жизненные обстоятельства:

места временного проживания включены в официальный перечень, в соответствии с правительственным постановлением № 930;

места временного проживания базово имеют другое назначение (детские сады, школы, медучреждения и т.д.), которые могут расформировать;

проживают в модульных городках;

арендуют жилье с неудовлетворительными жилищными условиями;

проживают в арендованном жилье и грозит выселение.

Заявители должны иметь план дальнейшей активности, чтобы быть способными платить аренду после периода поддержки (это может быть трудоустройство или открытие собственного дела).

Как подать заявку на участие в программе помощи

Граждане, которые подпадают под вышеуказанные условия, могут заполнить специальную анкету для участия в программе.

Организаторы проанализируют ответы претендентов и в случае соответствия условиям и критериям, самостоятельно выйдут на связь по указанным контактам.

Затем граждан пригласят на личное собеседование, которые по результатам получат шанс быть включенными в программу как претенденты. Однако само заполнение анкеты не является гарантированным приглашением к участию в программе.

"Выплаты будут перечислены главе домохозяйства (определенного при сборе данных на помощь) в цифровой кошелек Vibrant (в цифровых долларах США). Лицо получит SMS-сообщение со ссылкой на загрузку приложения", — добавили в благотворительном фонде.

Ранее мы писали, что в одном из регионов действует программа помощи при финансовой поддержке Великобритании. Уязвимые категории граждан смогут получить почти 11 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что Каритас реализует программу помощи в областях, страдающих от обстрелов РФ. Деньги предоставят на обеспечение домов теплом зимой.