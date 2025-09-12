Виплати від УВКБ ООН на пів року — в яких областях доступна програма для ВПО

УВКБ ООН предоставит финпомощь ВПЛ — условия программы
Благотворительный фонд "Право на защиту", являющийся партнером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) принимает заявки на денежную помощь для оплаты аренды жилья в пяти областях в 2025 году. Выплаты предусмотрены на полгода.
Об этом говорится на официальном портале фонда.
Кто сможет получить денежную помощь от УВКБ ООН
Как отмечается, благотворители проводят сбор данных на предоставление денежной помощи на аренду жилья от жителей таких областей:
- Киевская и г. Киев;
- Днепропетровская;
- Полтавская;
- Кировоградская;
- Запорожская.
Проект рассчитан на поддержку семей из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые получили соответствующий статус после 24.02.2022 года, и содействие интеграции в новые громады.
Такой вид помощи предусматривает компенсацию стоимости аренды жилья в течение шести месяцев.
В частности, претендовать на выплаты смогут ВПЛ, которые попали в следующие жизненные обстоятельства:
- места временного проживания включены в официальный перечень, в соответствии с правительственным постановлением № 930;
- места временного проживания базово имеют другое назначение (детские сады, школы, медучреждения и т.д.), которые могут расформировать;
- проживают в модульных городках;
- арендуют жилье с неудовлетворительными жилищными условиями;
- проживают в арендованном жилье и грозит выселение.
Заявители должны иметь план дальнейшей активности, чтобы быть способными платить аренду после периода поддержки (это может быть трудоустройство или открытие собственного дела).
Как подать заявку на участие в программе помощи
Граждане, которые подпадают под вышеуказанные условия, могут заполнить специальную анкету для участия в программе.
Организаторы проанализируют ответы претендентов и в случае соответствия условиям и критериям, самостоятельно выйдут на связь по указанным контактам.
Затем граждан пригласят на личное собеседование, которые по результатам получат шанс быть включенными в программу как претенденты. Однако само заполнение анкеты не является гарантированным приглашением к участию в программе.
"Выплаты будут перечислены главе домохозяйства (определенного при сборе данных на помощь) в цифровой кошелек Vibrant (в цифровых долларах США). Лицо получит SMS-сообщение со ссылкой на загрузку приложения", — добавили в благотворительном фонде.
