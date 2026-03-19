Грошова допомога від Карітас: українцям доступні нові виплати

Жінка похилого віку.

Навесні 2026 року представництво благодійної організації "Карітас України" в одному з прифронтових міст реалізовує проєкт, що передбачає надання для вразливих груп громадян кілька видів підтримки. Зокрема, декому можна буде оформити грошову допомогу.

Про це йдеться у повідомленні організаторів, передають Новини.LIVE.

Підтримка українців від Карітас у березні

Як зазначається, йдеться про втілення у життя проєкту "Грошова допомога та стійкість для України. Фаза 4", в рамках якого жителі Харкова зможуть розраховувати на отримання різноманітної допомоги у березні.

Займається реалізацією ініціативи благодійний фонд "Карітас Харків". Звернутися за допомогою можна у Центр надання адміністративних послуг.

"У ЦНАП м. Харкова можна отримати допомогу від фахівців благодійної організації "Благодійний фонд "Карітас Харків". Підтримка надається в межах проєкту "Грошова допомога та стійкість для України. Фаза 4", який реалізується за підтримки партнерів "Швейцарська Солідарність" та "Карітас Швейцарія", — йдеться у повідомленні.

Фахівці проєкту надають допомогу населенню, що опинилося у складних життєвих обставинах. Зокрема, йдеться про такі види підтримки:

Оформлення або відновлення документів; Подання заяв на оформлення соціальних виплат, пільг та статусів; Надання юридичних консультацій; Забезпечення психологічної підтримки; Надання індивідуального супроводу родинам у складних життєвих ситуаціях.

Окрім того, у межах кейс-менеджменту передбачається надання грошової допомоги на захист. Право на такі виплати будуть визначати в індивідуальному порядку залежно від потреб домогосподарства.

Як громадянам звернутися за допомогою Карітас у Харкові

За цією інформацією, громадяни, які потрапили у складні життєві обставини, можуть звертатися за отриманням консультації до фахівців благодійного фонду "Карітас Харків" щоп’ятниці з 09:00 до 12:00 за такими адресами:

Регіональний центр послуг, пр. Тракторобудівників, 144;

Шевченківський ЦНАП, пр. Науки, 17а;

Індустріальний ЦНАП, пр. Архітектора Альошина, 11;

ЦНАП ВПО, Гімназійна набережна, 22.

Часті питання

Де доступна допомога від Карітас на оплату комуналки

Цього року благодійний фонд надає допомогу на оплату комунальних послуг для переселенців лише в кількох регіонах. Зокрема, звернутися за таким видом підтримки можна у місті Полтава. Допомога передбачена для домогосподарств з числа переселенців, які переїхали у період з 2025 року. Також потрібно мати одну з вразливостей, зокрема, це можуть родини з особами з інвалідністю, людьми похилого віку. Уточнити деталі щодо допомоги можна за номером: 380 50 346 46 93.

Кому і де Карітас надає гранти на бізнес

Також навесні реалізують проєкт Recovery and Empowerment through Market Access and Resilient Economic Transformation in Ukraine. В його рамках "Карітас України" гарантує фінансові гранти до 237 000 грн для мікро- та малого бізнесу, підприємців, які відновили закриту діяльність, бізнесу, що має потенціал до зростання. Проєкт охоплює три міста: Вінницю, Житомир та Миколаїв.