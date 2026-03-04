Відео
Головна Фінанси Підтримка від Норвегії — кому доступні гранти у березні

Підтримка від Норвегії — кому доступні гранти у березні

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 11:00
Виплати Норвегії — де стартувала реєстрація на грантову допомогу у березні
Жінки за комп'ютером, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В одній з українських областей стартувала реєстрація на грантову програму "Гроші на відновлення та розвиток сільського господарства". Виплати стануть доступні за фінансової підтримки Норвегії.

Про те, хто може записатися у чергу на допомогу, інформують Новини.LIVE.

Детальніше про програму допомоги від Норвегії

Йдеться про черговий прийом заявок у рамках проєкту "Відновлення та допомога постраждалим територіям України", який діє в Україні кілька років поспіль, надаючи допомогу домогосподарствам під час війни. 

Цього разу долучитися до програми зможуть жителі деяких громад Запорізької області.

"04 березня 2026 року о 10:00 буде відкрито реєстрацію на грантову програму "Гроші на відновлення та розвиток сільського господарства" в межах проєкту "Відновлення та допомога постраждалим територіям України" (Норвегія)", — йдеться у повідомленні.

Метою програми є надання цільової фінпідтримки громадянам для розвитку присадибного сільського господарства, а також птахівництва та тваринництва.

Згідно з правилами програми, заявникам нададуть гранти, які можна бути використати для купівлю свійських тварин і птиці, на корми, насіння, інструменти, обладнання та інші необхідні ресурси на ведення господарства.

Як подати заявку для участі у програмі

У програмі можуть взяти участь представники вразливих категорій громадян таких територіальних громад:

  • Широківська громада;
  • Матвіївська громада;
  • Петро-Михайлівська громада.

Для попередньої реєстрації організатори просять уважно заповнити реєстраційну форму, надавши розгорнуті відповіді на всі запитання. Чим детальніше буде описано ідею та потреби, тим більше шансів отримати грант.

Після завершення періоду реєстрації фахівці опрацюють заявки та в разі відповідності умовам програми зв’яжуться для уточнення наступних кроків.

Також організатори зауважили, що подання заявки не гарантує отримання допомоги, а є лише одним з етапів участі в програмі.

Де ще доступні фінансові гранти  

Також у рамках програми "REMARKET" громадяни можуть отримати гранти до близько 5 400 доларів на бізнес у таких регіонах:

  • Вінниця;
  • Житомир;
  • Миколаїв.

Виплати передбачені для мікро- та малих підприємців, які працюють під час війни та прагнуть розширення у таких сферах: бджільництво, швейна справа, пекарство та суміжні напрямки.

 Для того, щоб отримати грант, необхідно подати онлайн-заявку

Раніше повідомлялося, що родинам в одній з прифронтових громад доступний проєкт підтримки від БО "Карітас Україна". У його рамках можна буде отримати 250 доларів. 

Ще ми розповідали, де доступна програма фінансової допомоги від БО "Карітас-Спес Україна". Одразу у трьох областях українцям нададуть гранти до 5 400 доларів

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
