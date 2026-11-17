Человек держит гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

17 ноября 2026 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) проводит сбор данных для начисления денежной помощи еще в одном украинском городе. Подать заявку на выплаты на трехмесячный период могут только отдельные категории граждан.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.

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Кто и где может получить денежную помощь от УВКБ ООН

Международная межправительственная организация Объединенных Наций продолжает спасать жизни во время войны в Украине путем оказания финансовой поддержки для удовлетворения базовых потребностей. В приоритете при предоставлении помощи находятся уязвимые категории граждан из числа беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

В ноябре представители организации работают в Киевской области. В частности, в настоящее время открыта регистрация для жителей города Обухов.

Обратиться в пункты сбора данных можно, если:

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Семьи ВПЛ покинули свои дома из-за угрозы жизни, обстрелов или обязательной эвакуации за последние 45 дней; Переселенцы, которые переместились из-за войны в период от 46 дней до шести месяцев; Люди, вернувшиеся в свои дома после вынужденного перемещения по Украине или из-за границы за последние 12 месяцев и не ранее чем три месяца назад.

Основными критериями отбора для второй и третьей категорий также являются:

Доход не должен превышать 8 300 грн на одного члена семьи в месяц;

Учитывается близость к линии фронта и условия проживания, состав семьи;

Наличие уязвимости (пенсионеры, люди с инвалидностью и т. д.).

Люди также могут обратиться за консультацией по поводу регистрации, даже если получали подобную помощь от других международных организаций или фондов, однако с тех пор прошло более трех месяцев.

Где и как происходит регистрация на денежную помощь

Сбор данных для выплаты денежной помощи осуществляет партнер организации — БФ "Право на защиту". Он проводится 17 ноября (вторник) 2026 года по предварительной записи и в порядке живой очереди до 16:00. Адрес: город Обухов, ул. Киевская, 117, Дом культуры.

Граждане должны принести следующие документы (оригиналы):

Паспорт и налоговый номер;

Справку ВПЛ/другое подтверждение перемещения;

Свидетельство о рождении детей;

Банковскую карту главы домохозяйства (номер счета IBAN);

Документы, подтверждающие инвалидность/опеку.

Важно, чтобы все члены семьи присутствовали в пункте регистрации. При этом для маломобильных людей и детей до трех лет регистрация будет возможна по оригиналам документов при наличии медицинской справки.

"Окончательное решение о возможности регистрации принимается специалистом фонда после личной беседы и проверки на соответствие всем критериям программы", — добавили организаторы.

ВПЛ и беженцы получат 10 800 грн или 12 300 грн на каждого члена семьи в зависимости от ситуации.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ноябре для уязвимых категорий граждан доступны ваучеры от БФ "Каритас Украины". Речь идет о денежных сертификатах на покупку реабилитационного медицинского оборудования. Средства доступны для людей с инвалидностью, пенсионеров и многодетных семей.

Также Новини.LIVE писали о том, что семьи в Днепропетровской области могут получить денежную помощь от БФ "Global Empowerment Mission Ukraine". Выплаты предусмотрены для уязвимых категорий граждан. Их будут выплачивать ежеквартально в 2027 году по 2 000 грн. То есть в общей сложности можно рассчитывать на 8 000 грн.