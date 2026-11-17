УВКБ ООН предоставит 12 300 грн: кто и где сможет получить
17 ноября 2026 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) проводит сбор данных для начисления денежной помощи еще в одном украинском городе. Подать заявку на выплаты на трехмесячный период могут только отдельные категории граждан.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.
Кто и где может получить денежную помощь от УВКБ ООН
Международная межправительственная организация Объединенных Наций продолжает спасать жизни во время войны в Украине путем оказания финансовой поддержки для удовлетворения базовых потребностей. В приоритете при предоставлении помощи находятся уязвимые категории граждан из числа беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
В ноябре представители организации работают в Киевской области. В частности, в настоящее время открыта регистрация для жителей города Обухов.
Обратиться в пункты сбора данных можно, если:
- Семьи ВПЛ покинули свои дома из-за угрозы жизни, обстрелов или обязательной эвакуации за последние 45 дней;
- Переселенцы, которые переместились из-за войны в период от 46 дней до шести месяцев;
- Люди, вернувшиеся в свои дома после вынужденного перемещения по Украине или из-за границы за последние 12 месяцев и не ранее чем три месяца назад.
Основными критериями отбора для второй и третьей категорий также являются:
- Доход не должен превышать 8 300 грн на одного члена семьи в месяц;
- Учитывается близость к линии фронта и условия проживания, состав семьи;
- Наличие уязвимости (пенсионеры, люди с инвалидностью и т. д.).
Люди также могут обратиться за консультацией по поводу регистрации, даже если получали подобную помощь от других международных организаций или фондов, однако с тех пор прошло более трех месяцев.
Где и как происходит регистрация на денежную помощь
Сбор данных для выплаты денежной помощи осуществляет партнер организации — БФ "Право на защиту". Он проводится 17 ноября (вторник) 2026 года по предварительной записи и в порядке живой очереди до 16:00. Адрес: город Обухов, ул. Киевская, 117, Дом культуры.
Граждане должны принести следующие документы (оригиналы):
- Паспорт и налоговый номер;
- Справку ВПЛ/другое подтверждение перемещения;
- Свидетельство о рождении детей;
- Банковскую карту главы домохозяйства (номер счета IBAN);
- Документы, подтверждающие инвалидность/опеку.
Важно, чтобы все члены семьи присутствовали в пункте регистрации. При этом для маломобильных людей и детей до трех лет регистрация будет возможна по оригиналам документов при наличии медицинской справки.
"Окончательное решение о возможности регистрации принимается специалистом фонда после личной беседы и проверки на соответствие всем критериям программы", — добавили организаторы.
ВПЛ и беженцы получат 10 800 грн или 12 300 грн на каждого члена семьи в зависимости от ситуации.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ноябре для уязвимых категорий граждан доступны ваучеры от БФ "Каритас Украины". Речь идет о денежных сертификатах на покупку реабилитационного медицинского оборудования. Средства доступны для людей с инвалидностью, пенсионеров и многодетных семей.
Также Новини.LIVE писали о том, что семьи в Днепропетровской области могут получить денежную помощь от БФ "Global Empowerment Mission Ukraine". Выплаты предусмотрены для уязвимых категорий граждан. Их будут выплачивать ежеквартально в 2027 году по 2 000 грн. То есть в общей сложности можно рассчитывать на 8 000 грн.