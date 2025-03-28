Виплати від УВКБ ООН — в яких областях доступна грошова допомога у 2025 році

Українські гривні в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році українці можуть отримати грошову допомогу на оренду житла від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН). Проєкт поширюється на п'ять українських регіонів.

Про це повідомляє пресслужба організаторів.

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Які умови програми допомоги від УВКБ ООН

УВКБ ООН реалізовує програму допомоги родинам з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та біженців, які повернулись в Україну. В її рамках громадянам відшкодовують вартість оренди житла. Тривалість такої допомоги становить шість місяців.

Компенсації доступні переселенцям, які нині проживають в таких областях:

у Києві та області;

у Дніпропетровській;

у Полтавській;

у Кіровоградській;

у Запорізькій.

З-поміж внутрішньо переміщених осіб та біженців право на допомогу мають:

громадяни, які нині проживають у місцях тимчасового проживання чи мають загрози виселення, оскільки йдеться про дитячі садки, школи, медзаклади, які можуть бути розформовані, у модульних містечках;

особи, які проживають в орендованому житлі з поганими житловими умовами;

громадяни, які мешкають в орендованому житлі, однак загрожує виселення.

Претенденти на участь у програмі повинні мати план щодо подальшої спроможності оплачувати оренду після періоду допомоги.

"Домогосподарство-учасник також має самостійно знайти собі житло для проживання та сплатити перші два місяці його оренди (витрати буде компенсовано). Участь у програмі можуть взяти лише ті домогосподарства, жоден із членів яких не бере й ніколи раніше не брав участь у жодній програмі грошової допомоги на оренду", — йдеться в умовах програми.

Як переселенцям отримати допомогу

БФ "Право на захист" спільно з УВКБ ООН проводить збір даних для надання допомоги на оренду житла у 2025 році.

Для того, щоб взяти участь у програмі, потрібно заповнити спеціальну онлайн-анкету. При цьому заповнення форми із запитаннями не буде гарантією запрошення до участі в програмі.

"Відповіді буде проаналізовано й за відповідності умовам і критеріям із вами зв’яжуться телефоном. За відповідності умовам і принципам програми вас запросять на особисту співбесіду. За результатами особистої співбесіди домогосподарство може бути включено в програму як претендент", — додали організатори.

Всі деталі щодо участі у програмі можна уточнити за такими контактами:

гаряча лінія: 0800750104;

е-пошта: cash.assistance@r2p.org.ua.

Раніше ми писали, що громадяни можуть долучитися до програми допомоги від чеської гуманітарної організації. Розмір виплат може сягати 5 тис. доларів.

Також розпочалося приймання заявок за програмою допомоги від благодійного фонду "Деполь Україна". В рамках проєкту переселенці зможуть отримати 20 тис. грн.