Выплаты от УВКБ ООН — в каких областях доступна денежная помощь в 2025 году

Украинские гривны в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В 2025 году украинцы могут получить денежную помощь на аренду жилья от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН). Проект распространяется на пять украинских регионов.

Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

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Какие условия программы помощи от УВКБ ООН

УВКБ ООН реализует программу помощи семьям из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев, которые вернулись в Украину. В ее рамках гражданам возмещают стоимость аренды жилья. Продолжительность такой помощи составляет шесть месяцев.

Компенсации доступны переселенцам, которые сейчас проживают в следующих областях:

в Киеве и области;

в Днепропетровской;

в Полтавской;

в Кировоградской;

в Запорожской.

Среди внутренне перемещенных лиц и беженцев право на помощь имеют:

граждане, которые сейчас проживают в местах временного проживания или есть угроза выселения, поскольку речь идет о детских садах, школах, медучреждениях, которые могут быть расформированы, в модульных городках;

лица, проживающие в арендованном жилье с плохими жилищными условиями;

граждане, проживающие в арендованном жилье, однако грозит выселение.

Претенденты на участие вв программе должны иметь план по дальнейшей способности оплачивать аренду после периода помощи.

"Домохозяйство-участник также должно самостоятельно найти себе жилье для проживания и оплатить первые два месяца его аренды (расходы будут компенсированы). Участие в программе могут принять только те домохозяйства, ни один из членов которых не принимает и никогда ранее не участвовал ни в одной программе денежной помощи на аренду", — говорится в условиях программы.

Как переселенцам получить помощь

БФ "Право на защиту" совместно с УВКБ ООН проводит сбор данных для предоставления помощи на аренду жилья в 2025 году.

Для того, чтобы принять участие в программе, нужно заполнить специальную онлайн-анкету. При этом заполнение формы с вопросами не будет гарантией приглашения к участию в программе.

"Ответы будут проанализированы и при соответствии условиям и критериям с вами свяжутся по телефону. При соответствии условиям и принципам программы вас пригласят на личное собеседование. По результатам личного собеседования домохозяйство может быть включено в программу как претендент", — добавили организаторы.

Все детали относительно участия в программе можно уточнить по следующим контактам:

горячая линия: 0800750104;

е-почта: cash.assistance@r2p.org.ua.

Ранее мы писали, что граждане могут присоединиться к программе помощи от чешской гуманитарной организации. Размер выплат может достигать 5 тыс. долларов.

Также начался прием заявок по программе помощи от благотворительного фонда "Деполь Украина". В рамках проекта переселенцы смогут получить 20 тыс. грн.