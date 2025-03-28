Виплати від Чехії у трьох регіонах — кому обіцяють до 5 тис. доларів

Допомога від Чехії — хто отримає 5 тис. доларів навесні
Українці до кінця березня 2025 року можуть зареєструватися на виплату допомоги до 5 тис. доларів. Подати заявки на фінансову допомогу зможуть мешканці трьох українських регіонів.
Про це йдеться у повідомленні організаторів.
Умови програми допомоги до 5 тис. доларів
Йдеться про проєкт від гуманітарної організації, що передбачає надання допомоги від 2 тис. до 5 тис. доларів. Гроші можна витратити на початок та розвиток підприємництва у період повномасштабної війни.
Проєкт реалізовуватимуть на території трьох регіонів:
- у Дніпропетровському;
- у Харківському;
- у Миколаївському.
Передбачені кілька видів грантової допомоги:
- не більше 2 тис. доларів — для громадян зі скрутним фінансовим становищем для навчання/перекваліфікацію;
- не вище 4 тис. доларів — для осіб з обмеженими грошовими ресурсами на розбудову бізнесу у громадах;
- не більше 5 тис. доларів — малому бізнесу у разі надання роботи вразливим категоріям громадян.
Всі учасники отримають доступ до навчання офлайн чи онлайн, що триватиме пів року.
Як подати заявку на грантову
Програму реалізовує Чеська гуманітарна організація "Людина в біді". Реєстрація на фіндопомогу доступна жителям трьох регіонів у разі заповнення онлайн-форми. Дедлайн реєстрації — 31 березня 2025 року.
У пріоритеті будуть найбільш вразливі категорії населення. А саме:
- особи, які мають інвалідність;
- внутрішні переселенці;
- самотні матері, батьки, опікуни;
- громадяни передпенсійного віку, яким від 50 та 60 років;
- етнічні меншини;
- учасники бойових дій (УБД).
Всі деталі можна дізнатись за контактами:
- е-пошта: hotline.ukr@peopleinneed.net;
- номер телефону: 0 800 210 174.
Раніше ми розповідали, що в Україні оголосили програму з надання ваучерів тим, у кого пошкодилось житло через війну. У проєкті зможуть взяти участь жителі міста Суми.
Також ми повідомляли, що громадянам з прифронтових районів доступна фінансова допомога у 2025 році. Відповідна підтримка надається тим особам, які мають інвалідність.
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