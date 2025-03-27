Виплати від Деполь — хто і де зможе отримати 20 тис. грн

Українські гривні в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні стартував новий проєкт допомоги від благодійного фонду Depaul Ukraine ("Деполь Україна"), що підтримує переселенців. Кілька видів допомоги для вразливих категорій населення будуть доступні у трьох регіонах.

Про це повідомляє пресслужба фонду у Facebook.

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Як зазначають організатори, йдеться про новий проєкт "Інтегрована підтримка вразливих сімей", що передбачає надання комплексної допомоги та підтримки вразливим категоріям населення в таких областях:

Харківській;

Миколаївській;

Одеській.

Зокрема, у Харкові будуть доступні безкоштовні дитячі групові заняття та заняття з батьками.

В рамках проєкту "Інтегрована підтримка вразливих сімей" нададуть підтримку наступним категоріям громадян:

самотнім жінкам/чоловікам, які мають дітей;

жінкам/чоловікам, які одноосібно очолюють родини з людьми похилого віку;

літнім жінкам/чоловікам, які самі очолюють сім'ї та доглядають за дітьми;

особам похилого віку, які одноосібно очолюють родини та доглядають за дітьми.

"Перелік послуг проєкту, який буде доступний згодом, слідкуйте за нашими оновленнями на цій сторінці, ми оголосимо про початок прийняття заявок", — повідомляють у фонді.

Проєкт допомоги від "Деполь Україна"передбачає:

Психологічну підтримку

Зокрема, йдеться про індивідуальні консультації психологів для дітей та дорослих (від трьох до восьми сесій).

Житлову підтримку

Громадянам за потреби забезпечать легкий та середній ремонт житла, твердим паливом, обігрівачами та теплим одягом в зимовий період, безпечним житлом у спеціалізованих центрах.

Матеріальну допомогу

За програмою, українці зможуть оформити багатоцільову грошову допомогу (MPCA). Зокрема, будуть доступні виплати на медичні потреби у розмірі до 20 тис. грн, перенаправлення до лікарів та медустанов.

Юридичну підтримку

Громадяни зможуть звернутися за консультаціями щодо відновлення документів, соцвиплат ВПО та пільг. Також нададуть супровід у випадках порушення прав людини або необхідності правового захисту.

"Проєкт реалізовується за підтримки: Міністерства міжнародних справ Канади (Уряд Канади), Розвиток і мир (Карітас Канади), CAFOD (Карітас Англії та Уельсу)", — додали організатори.

Благодійний фонд "Деполь Україна" заснований у 2006 році. Він надає допомогу людям, які опинилися в скрутних ситуаціях, зокрема, переселенцям.

Раніше ми розповідали, що деякі українці мають шанс подати заявки на матеріальну допомогу від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців. У пріоритеті — вразливі категорії громадян.

Окрім того, громадяни можуть взяти участь у проєкті з надання допомоги у відновленні будинків та квартир. Вона полягає у здійсненні ремонту орендованого житла для внутрішніх переселенців.