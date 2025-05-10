ПриватБанк може блокувати успадковані гроші — що важливо знати українцям

Банківське відділення у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний "ПриватБанк" може блокувати операції після здійснення переказів коштів померлих осіб на рахунки родичів. Навіть у разі надання документів про право на успадковані кошти є проблеми із процедурою зарахування.

Про таку ситуацію розповів один з громадян на порталі "Мінфін".

Реклама

Читайте також:

Детальніше про блокування успадкованих грошей

Як повідомив один з громадян, він отримав кошти на власний рахунок, відповідно до свідоцтва права на спадщину.

Зарахування здійснював ПриватБанк з поточних рахунків померлої особи у цій фінустанові. Проте під час здійснення переказу банк заблокував фінансову операцію, вимагаючи вказати джерела походження коштів. Такі заходи були застосовані попри те, що фінустанова мала надане свідоцтво про відповідне право.

Громадянин подав документи до банківського відділення повторно, на основі чого було створено заявку. Також подав документ у застосунок "Приват 24". Минув певний час, однак відправлення переказу досі неможливе.

Після звернення до служби підтримки йому порадили час від часу перевіряти наявність можливості відправлення грошей, оскільки ситуацію з документами владнано. Однак на ділі чоловік не може здійснити відповідну операцію.

"...Приніс документи повторно в банк, створили заявку. Паралельно подав документ у Приват 24… Пройшов певний час, відправлення переказу все ще неможливо… Пишу на підтримку — відповідають: "Заявки оброблені — спробуйте". Спробував… Не пішло. Пишу знову. Відповідь: "Ми все зробили, має відправлятись…" Спробував… Не пішло. Пишу знову: "Як мені дізнатись, коли я зможу відправити гроші?" Відповідь мене вбила: Періодично пробуйте здійснити платіж...", — йдеться у повідомленні.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Що варто знати про отримання грошей у спадок

На порталі представники ПриватБанку не відповіли на звернення громадянина.

За інформацією юристів, після отримання свідоцтва про право на спадщину на залишок коштів на рахунку чекає фактична реалізація права на отримання спадку.

Для цього необхідно звернутися до фінустанови із заявою та підтверджувальними документами. Якщо йдеться про невиплачені кошти військових, то необхідно також звернутися до ТЦК.

Ключовим є правильне юридичне оформлення відповідної заяви та надання всіх додаткових документів. Навіть найменша формальна помилка та нестача документів стане приводом для відмови у здійсненні виплат чи тривалого зволікання.

Раніше ми писали, що ПриватБанк заявив про відновлення роботи сервісу з можливості купівлі квитків АТ "Укрзалізниця". Нині послуга працює повноцінно і українці знову можуть купувати їх на всі напрямки.

Також повідомляли про тривалу процедуру з повернення коштів у ПриватБанку через невидачу у банкоматі. За правилами, декому доводиться чекати до чотирьох місяців.