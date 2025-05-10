ПриватБанк может блокировать унаследованные деньги — что важно знать украинцам

Банковское отделение в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный "ПриватБанк" может блокировать операции после осуществления переводов средств умерших лиц на счета родственников. Даже в случае предоставления документов о праве на унаследованные средства есть проблемы с процедурой зачисления.

О такой ситуации рассказал один из граждан на портале "Минфин".

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Как сообщи гражданин, он получил средства на собственный счет, согласно свидетельству права на наследство.

Зачисление осуществлял ПриватБанк с текущих счетов умершего лица в этом финучреждении. Однако при осуществлении перевода банк заблокировал финансовую операцию, требуя указать источники происхождения средств. Такие меры были применены несмотря на то, что финучреждение имело предоставленное свидетельство о соответствующем праве.

Гражданин подал документы в банковское отделение повторно, на основе чего была создана заявка. Также подал документ в приложение "Приват 24". Прошло некоторое время, однако отправка перевода до сих пор невозможна.

После обращения в службу поддержки ему посоветовали время от времени проверять наличие возможности отправки денег, поскольку ситуация с документами улажена. Однако на деле мужчина не может осуществить соответствующую операцию.

"...Принес документы повторно в банк, создали заявку. Параллельно подал документ в Приват 24... Прошло некоторое время, отправка перевода все еще невозможно... Пишу в поддержку — отвечают: "Заявки обработаны — попробуйте". Попробовал... Не пошло. Пишу снова. Ответ: "Мы все сделали, должно отправляться..." Попробовал... Не пошло. Пишу снова: "Как мне узнать, когда я смогу отправить деньги?" Ответ меня убил: Периодически пробуйте осуществить платеж...", — говорится в сообщении.

Скриншот. Источник: Минфин

Что стоит знать о получении денег по наследству

На портале представители ПриватБанка не ответили на обращение гражданина.

По информации юристов, после получения свидетельства о праве на наследство на остаток средств на счете ждет фактическая реализация права на получение наследства.

Для этого необходимо обратиться в финучреждение с заявлением и подтверждающими документами. Если речь идет о невыплаченных средствах военных, то необходимо также обратиться в ТЦК.

Ключевым является правильное юридическое оформление соответствующего заявления и предоставление всех дополнительных документов. Даже малейшая формальная ошибка и недостаток документов станет поводом для отказа в осуществлении выплат или длительного промедления.

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