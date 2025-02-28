ПриватБанк пропонує знижені тарифи на перекази — що треба знати

Мобільний застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "ПриватБанк" подовжила дію пільгових тарифів на міжнародні перекази до кінця травня 2025 року. Йдеться про знижену удвічі ціну за здійснення міжнародних переказів на закордонні картки по всьому світу, яку раніше запровадили на зимові свята.

Про це інформує пресцентр банку у Telegram.

Читайте також:

Продовження пільгових тарифів на перекази у ПриватБанку

"ПриватБанк подовжує пільгові тарифи на міжнародні перекази до кінця травня", — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, банк надалі забезпечує доступність сучасних цифрових сервісів та послуг для українців в усьому світі.

За словами члена правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, до 15 травня поточного року тарифи на міжнародні перекази у мобільному застосунку "Приват24" з валютних карток ПриватБанку на закордонні картки так само будуть знижені удвічі до 1% (щонайменше 50 грн) замість 2% (щонайменше 50 грн).

Оголошення. Джерело: ПриватБанк

Як правильно здійснити міжнародний переказ у ПриватБанку

У банку пояснили, як правильно здійснити переказ у ПриватБанку на закордонні картки. Це можна зробити:

через мобільний застосунок;

через вебверсію "Приват24".

Далі необхідно:

знайти в меню "Переказ на картку";

вибрати з шаблону, внести дані закордонної картки;

вказати необхідну суму переказу;

підтвердити фінансову операцію.

"Надіслати закордонний переказ можливо лише з валютної картки ПриватБанку в доларах США або Євро", — пояснив представник банку.

Також клієнтам доступна можливість відкриття цифрової валютної картки дистанційно у застосунку та здійснення миттєвої купівлі валюти онлайн, додали у фінустанові.

Нагадаємо, ПриватБанк планує зробити платною послугу з доставки карток по країні та за кордоном. В Україні фіксована ціна становитиме 80 грн з 1 січня 2026 року.

Також ми писали, що деякі клієнти ПриватБанку мають проблеми з отриманням нових карток. У банку стверджують, що українці можуть користуватися старими картками, адже термін дії продовжили до кінця воєнного стану.