Клієнт ПриватБанку поскаржився на процедуру повернення грошей — деталі

Клієнта ПриватБанку позбавили грошей на 60 днів — що трапилося
Державний "ПриватБанк" може тривалий час не повертати кошти громадянам після здійснення процедури інкасації. Йдеться про ситуації з невидачею коштів через банкомат.
Таке повідомлення з'явилось на порталі "Мінфін", де можна залишати відгуки про роботу банків.
Тривале повернення втрачених грошей у банкоматі
Як розповів один з громадян, у березні 2025 року він зіткнувся з проблемою невидачі коштів під час зняття в банкоматі. Чоловік звернувся до фінустанови з проханням повернення грошей, однак процедура виявилась довготривалою.
Станом на початок травня йому досі не вдалося отримати втрачені кошти.
"Регламент повернення коштів, якщо не видав їх банкомат, 45−120 днів. Вже чекаю 60 днів...", — йдеться у повідомленні.
Що кажуть у ПриватБанку
На порталі представники банку не відреагували на звернення.
Варто зауважити, що, за правилами, фінустанова зобов'язана здійснити перевірку. Найчастіше повернення втрачених коштів у банкоматі відбувається протягом двох тижнів, якщо йдеться про гроші з рахунку ПриватБанку. Іноді розслідування може становити 30 днів.
Громадянин має написати заяву на повернення коштів та надати у відділенні наступну інформацію:
- паспорт громадянина, що є власником картки;
- чек або квитанцію (за наявності);
- інформацію про банкомат (місцерозташування, номер пристрою).
Якщо гроші знімалися з карти іншого банку, то процедура може бути тривалішою. Очікування може становити від 45 до 120 днів. Причиною такого тривалого терміну є особливість функціонування платіжної системи.
"Згідно з правилами міжнародної платіжної системи протягом 15 днів можливе повернення коштів від банку, в якому здійснено операцію. Якщо повернення коштів не буде проведено, за вашою заявкою буде сформовано пакет документів і передано в міжнародну платіжну систему. Зазвичай розгляд відбувається протягом 45–120 днів", — йдеться у поясненні на сайті.
На порталі ПриватБанку доступна можливість перевірки статусу заявки на повернення коштів. Для цього достатньо вказати номер заявки на повернення грошей у полі пошуку.
Раніше ми писали, що в ПриватБанку пояснили вимогу щодо актуалізації персональних даних. Клієнти зобов'язані проходити відповідну процедуру щонайменше один раз на рік.
Також ми розповідали, що в ПриватБанку з січня 2026 року встановлять фіксовану плату у 80 грн за сервіс з доставки карток по Україні. Також буде введена диференційована вартість з міжнародної доставки.
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