Клієнт ПриватБанку поскаржився на процедуру повернення грошей — деталі

Відділення ПриватБанку у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний "ПриватБанк" може тривалий час не повертати кошти громадянам після здійснення процедури інкасації. Йдеться про ситуації з невидачею коштів через банкомат.

Таке повідомлення з'явилось на порталі "Мінфін", де можна залишати відгуки про роботу банків.

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Тривале повернення втрачених грошей у банкоматі

Як розповів один з громадян, у березні 2025 року він зіткнувся з проблемою невидачі коштів під час зняття в банкоматі. Чоловік звернувся до фінустанови з проханням повернення грошей, однак процедура виявилась довготривалою.

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Станом на початок травня йому досі не вдалося отримати втрачені кошти.

"Регламент повернення коштів, якщо не видав їх банкомат, 45−120 днів. Вже чекаю 60 днів...", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот. Джерело: Мінфін

Що кажуть у ПриватБанку

На порталі представники банку не відреагували на звернення.

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Варто зауважити, що, за правилами, фінустанова зобов'язана здійснити перевірку. Найчастіше повернення втрачених коштів у банкоматі відбувається протягом двох тижнів, якщо йдеться про гроші з рахунку ПриватБанку. Іноді розслідування може становити 30 днів.

Громадянин має написати заяву на повернення коштів та надати у відділенні наступну інформацію:

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паспорт громадянина, що є власником картки;

чек або квитанцію (за наявності);

інформацію про банкомат (місцерозташування, номер пристрою).

Якщо гроші знімалися з карти іншого банку, то процедура може бути тривалішою. Очікування може становити від 45 до 120 днів. Причиною такого тривалого терміну є особливість функціонування платіжної системи.

"Згідно з правилами міжнародної платіжної системи протягом 15 днів можливе повернення коштів від банку, в якому здійснено операцію. Якщо повернення коштів не буде проведено, за вашою заявкою буде сформовано пакет документів і передано в міжнародну платіжну систему. Зазвичай розгляд відбувається протягом 45–120 днів", — йдеться у поясненні на сайті.

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На порталі ПриватБанку доступна можливість перевірки статусу заявки на повернення коштів. Для цього достатньо вказати номер заявки на повернення грошей у полі пошуку.

Раніше ми писали, що в ПриватБанку пояснили вимогу щодо актуалізації персональних даних. Клієнти зобов'язані проходити відповідну процедуру щонайменше один раз на рік.

Також ми розповідали, що в ПриватБанку з січня 2026 року встановлять фіксовану плату у 80 грн за сервіс з доставки карток по Україні. Також буде введена диференційована вартість з міжнародної доставки.

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