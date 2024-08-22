Тарифи на газ для виробників тепла — Кабмін планує ухвалити важливе рішення

Газові вентелі. Фото: Reuters

Український уряд планує ухвалити фіксований тариф на природний газ для виробників теплової енергії до кінця літа. Йдеться про подовження дії спецобов'язку ТОВ "Нафтогаз Трейдинг".

Про це розповіли у Міністерстві енергетики, пише видання "Укрінформ".

Читайте також:

Продовження ПСО на газ для виробників тепла

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, Кабінет міністрів має продовжити дію спецобов'язків щодо постачання газу для виробників теплової енергії до кінця опалювального сезону 2024/2025 років.

"31 серпня закінчується дія "газового" ПСО. Воно буде продовжене до кінця наступного опалювального сезону, тобто до 30 квітня. Відповідний проєкт уже напрацьований", — повідомив міністр.

Як відомо, у рамках ПСО газові компанії зобов'язані постачати природний газ певним споживачам за регульованою вартістю, навіть якщо це економічно невигідно для компанії.

До 31 серпня ціна на газ для виробництва електрики на теплоелектроцентралях із теплофікаційним циклом та для газотурбінних/газопоршневих установок становить 16,5 тис. грн за 1 тисячу кубометрів, для теплоелектростанцій та ТЕЦ із конденсаційним циклом вартість природного газу дорівнює 10,95 тис. грн за 1 тисячу кубометрів.

Крім того, Міненергетики та Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг обраховують економічно доцільну вартість блакитного палива для газотурбінних і газопоршневих установок. Її можуть зменшити із нинішнього рівня, додав міністр.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 вересня 2024 року українці отримають оновлені суми в комунальних квитанціях. Попри мораторій на підвищення тарифів на основні послуги, дехто з громадян побачить підвищені суми в платіжках.

Також ми писали, що головна компанія-газопостачальник країни "Нафтогаз" рекомендує споживачам ресурсу підготуватися до нового опалювального сезону. Йдеться про перевірку газового обладнання, яка обійдеться у близько 1 тис. гривень.