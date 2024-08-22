Тарифы на газ для производителей тепла — Кабмин планирует принять важное решение

Газовые вентили. Фото: Reuters

Украинское правительство планирует принять фиксированный тариф на природный газ для производителей тепловой энергии до конца лета. Речь идет о продлении действия спецобязанности ООО "Нафтагаз Трейдинг".

Об этом рассказали в Министерстве энергетики, пишет издание "Укринформ".

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Продление ПСО на газ для производителей тепла

По словам министра энергетики Германа Галущенко, Кабинет министров должен продлить действие спецобязанностей по поставкам газа для производителей тепловой энергии до конца отопительного сезона 2024/2025 годов.

"31 августа заканчивается действие "газового" ПСО. Оно будет продлено до конца следующего отопительного сезона, то есть до 30 апреля. Соответствующий проект уже наработан", — сообщил министр.

Как известно, в рамках ПСО газовые компании обязаны поставлять природный газ определенным потребителям по регулируемой стоимости, даже если это экономически невыгодно для компании.

До 31 августа цена на газ для производства электричества на теплоэлектроцентралях с теплофикационным циклом и для газотурбинных/газопоршневых установок составляет 16,5 тыс. грн за 1 тысячу кубометров, для теплоэлектростанций и ТЭЦ с конденсационным циклом стоимость природного газа равна 10,95 тыс. грн 1 тысячу кубометров.

Кроме того, Минэнергетики и Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунуслуг рассчитывают экономически целесообразную стоимость голубого топлива для газотурбинных и газопоршневых установок. Ее могут уменьшить с нынешнего уровня, добавил министр.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 сентября 2024 года украинцы получат обновленные суммы в коммунальных квитанциях. Несмотря на мораторий на повышение тарифов на основные услуги, некоторые граждане увидят повышенные суммы в платежках.

Также мы писали, что главная компания-газопоставщик страны "Нафтогаз" рекомендует потребителям ресурса подготовиться к новому отопительному сезону. Речь идет о проверке газового оборудования, которая обойдется около 1 тыс. гривен.