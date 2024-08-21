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Тарифи з 1 вересня — скільки необхідно заплатити за воду, світло та газ

21 серпня 2024 08:23
Ксенія Симонова - Редактор
Тарифи на комунальні послуги — скільки коштуватиме вода, електрика та газ з 1 вересня
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

З 1 вересня 2024 року українці отримають оновлені суми в комунальних квитанціях. Попри мораторій на підвищення тарифів на основні послуги, дехто з громадян побачить підвищені суми в платіжках.

Про це розповіли експерти зі сфери енергетики.

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Ціни на воду з 1 вересня

Вартість води з 1 вересня у великих містах залишиться на колишньому рівні. Водночас, влада невеликих міст має право не погоджувати рішення з регулятором, тому багато з них переглядають тарифи на воду.

Зокрема, з 1 вересня 2024 року у кількох містах Київської області планують оновити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Так, у Білогородській тергромаді хочуть підняти вартість води КП "Святопетрівське". Нові ціни у платіжках побачать всі категорії споживачів. Ціна на централізоване водопостачання зросте на 15%, на водовідведення — на 47%.

Вартість електроенергії у вересні

Як відомо, з червня поточного року тариф на електроенергію для населення підвищили з 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год, і така вартість буде незмінною до кінця квітня 2025 року.

Однак, зважаючи на повернення відключення електропостачання, багато українців заплатять більше. Йдеться про тих, хто використовує зарядні системи типу "екофлоу", кінцева вартість електрики від яких може сягати 14-15 грн/кВт-год. Ціна за електрику від генераторів ще більша — близько 20 грн. Окрім витрат на сам прилад, власникам генераторів потрібно витрачати кошти на пальне до нього. Також дорого обійдеться ремонт такого обладнання у разі чого.

Ціна на природний газ з 1 вересня

З 1 вересня вартість природного газу для побутових споживачів-клієнтів Нафтогазу залишиться без змін, адже під час воєнного стану діє мораторій на підвищення вартості трьох комунпослуг, зокрема, газу.

Йдеться про тариф у 7,96 грн/куб. м. Тобто така ціна буде актуальна практично для всього населення країни, адже компанія обслуговує 98% побутового сектору.

Така вартість блакитного палива зафіксована щонайменше до травня наступного року. Однак надалі, з 2025-го, за прогнозами Національного банку України (НБУ), ціни на газ можуть почати підвищувати.

В інших постачальників ціна на природний газ коливається від 7,7 до 9,9 грн/куб. м.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадяни, навіть враховуючи нещодавнє підвищення тарифу на електроенергію, можуть суттєво заощадити на платіжках. Для цього необхідно подумати про купівлю багатозонного лічильника.

Також ми писали, що в Україні фактична вартість реалізації природного газу після тривалого зниження зростає третій місяць поспіль. За цей період ціна підвищилась на майже 14%.

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