Чернишов повідомив, скільки насправді коштує газ для населення

Газопровід. Фото: inpoland

Голова правління НАК Нафтогаз Олексій Чернишов заявив, що наразі головною метою є забезпечити конструкцію, при якій українці споживають ресурси відповідально, і навіть у разі можливого лібералізації ринку їхні особисті витрати не збільшуються. Це означає, що обсяг споживаного газу повинен зменшитися, а ціна — зрости.

Про це він розповів в інтерв'ю NV Бізнес у середу, 7 серпня.

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Є безліч країн, які вже вирішили подібні питання. Такі виклики були подолані також Балтійськими країнами, Польщею та іншими державами Східної Європи. Він зазначив, що у Молдові також застосовуються ринкові ціни на газ.

Чернишов зазначив, ціна газу для приватних споживачів наразі становить 7,96 грн за кубометр. Проте ринкова ціна близько 15 грн за кубометр.

"Приватні споживачі зараз перебувають в чутливій ситуації. Діє мораторій на зростання цін. Ми забезпечимо вартість у розмірі 7,96 грн на наступну зиму", — зазначив голова правління НАК Нафтогаз.

Він заявив, що державні послуги мають свою ціну, яка покривається коштом державного бюджету, тобто нашими податками. Різниця в тарифах обмежує можливості Нафтогазу виплачувати дивіденди і податки в державний бюджет, що в свою чергу зменшує можливості України реалізовувати соціальні та програми розвитку.

"Я прихильник виключно ринкових механізмів, більше нічого не діє в світі. Ми маємо захищати вразливі верстви населення, це наше завдання як держави. Але ми не маємо постачати енергію невразливим верствам населення за заниженою ціною", — зазначив Чернишов.