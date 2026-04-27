Головна Фінанси UNICEF виплатить родинам з дітьми по 6500 грн: хто в списку

UNICEF виплатить родинам з дітьми по 6500 грн: хто в списку

Дата публікації: 27 квітня 2026 11:00
Виплати від UNICEF: кому з дітей можуть нарахувати 6 500 грн навесні
Жінка з дитиною, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Навесні 2026 року Міжнародна організація захисту дітей, що діє під егідою Організації Об'єднаних Націй, UNICEF, спільно з урядом, декому з дітей з інвалідністю в Україні виплатить фінансову допомогу. Розмір підтримки становитиме 6 500 грн.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

Хто саме має право на виплату від UNICEF

Уряд перерозподілив кошти з рахунка для надання гуманітарної та іншої допомоги найбільш вразливим категоріям українського населення під час воєнного стану. Раніше Мінсоцполітики підписав відповідний Меморандум із головою представництва Дитячого фонду в Україні Анн-Клер Дюфей Демулен.

Очікується, що одноразові виплати у 6 500 грн отримають родини, які мають дітей з інвалідністю підгрупи А. Програма за підтримки UNICEF охопить дев'ять прифронтових регіонів:

  • Чернігівський;
  • Дніпропетровський;
  • Донецький;
  • Харківський;
  • Херсонський;
  • Миколаївський;
  • Одеський;
  • Сумський;
  • Запорізький.

Передбачається, що грошову допомогу отримають близько 9 000 дітей у вищевказаних областях.

Правила надання виплат для дітей

Як зазначають у Мінсоцполітики, списки отримувачів грошової допомоги сформують на основі інформації Єдиної інформаційної системи соцсфери.

Після перевірки даних, вказаних у списках, Пенсійний фонд повідомить отримувачів про право на відповідну допомогу. Інформація має надійти у застосунку держпослуг "Дія" (за його наявності).

За неможливості повідомити отримувачів через застосунок — ПФУ поінформує громадян:

  • через засоби мобільного зв'язку;
  • через електронну форму.

Також дізнатися про можливість та терміни звернення можна у сервісних центрах Пенсійного фонду.

Проте є важливий нюанс: виплати не нададуть тим, хто отримав одноразову допомогу під час опалювального сезону 2025/2026 програми "Зимова підтримка".

Кошти нарахують одному із законних представників дитини, який отримує соцдопомогу на дитину з інвалідністю підгрупи А.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що навесні у Конотопі Сумського регіону українські родини зі статусом ВПО можуть отримати фіндопомогу у 300 доларів. Кошти будуть доступні за умови переміщення не більш ніж 1,5 місяця тому.  

Ще Новини.LIVE писали, що в одній з областей українці можуть подавати заявки на участь у грантовій програмі від Данської ради з питань біженців. Передбачається надання грантів у розмірі до понад 216 000 грн.  

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Ксенія Симонова
