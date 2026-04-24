Україна
Головна Фінанси Гроші від Mercy Corps: за яких умов дають 3000 доларів

Гроші від Mercy Corps: за яких умов дають 3000 доларів

Дата публікації: 24 квітня 2026 13:00
Виплати Mercy Corps: хто і де може отримати гранти у 3000 доларів в Україні
Купюри американської валюти в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть долучитися до програми підтримки сільського господарства, яку реалізує Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps, за сприяння Фонду Говарда Г. Баффета. В її рамках у середньому можна отримати грант розміром у 3 000 доларів.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію організації.

Хто і де може отримати гранти в Україні

Як зазначається, метою відповідної програми є бажання надати допомогу у відновленні сільськогосподарської діяльності та частковому нівелюванні негативних наслідків війни. Вона розрахована на:

  • постраждалих місцевих родин;
  • тих, що вимушено перемістився через війну;
  • фермерів;
  • агропідприємства.

"До участі у програмі запрошується місцеве населення та внутрішньо переміщенні особи (ВПО), які потребують допомоги у відновленні cільськогосподарської діяльності, що була втрачена або постраждала внаслідок війни", — йдеться у повідомленні на сайті організації.

Загалом цьогоріч географія програми охоплює: Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Кіровоградську, Київську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Сумську, Харківську, Херсонську, Черкаську та Чернігівську області (окрім районів, де відбуваються активні бойові дії, а також районів з обмеженим доступом/високим ризиком для життя та підприємництва).

Читайте також:

Організатори очікують, що завдяки наданим грантам домогосподарства та дрібні фермери зможуть поновити свою фермерську діяльність, що посприяє в стабілізації чи нарощенню прибутку родини.

Розмір допомоги та як зареєструватися у програмі

У середньому розмір фінансової допомоги для заявників становить 3 000 доларів (у гривневому еквіваленті за чинним курсом Нацбанку). Сума гранту може бути більшою чи меншою залежно від потреб домогосподарства.

Відбір учасників відбуватиметься на конкурсній основі. Зокрема, оцінюватимуть заявки, з огляду на безпекові ризики, прописані у правилах організації.

Подання запиту на участь у програмі можливе виключно після реєстрації на головній сторінці порталу Mercy Corps.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що для селян гарантують виплати у 37 800 грн у квітні поточного року. Долучитися до проєкту можуть як місцеві жителі, у яких пошкоджене під час війни майно, так і переселенці.  

Ще Новини.LIVE писали, що навесні можна отримати фінансові гранти від 43 000 до 216 000 грн. Такі виплати оформлює Данська рада з питань біженців в рамках програми підтримки підприємництва під час війни.   

виплати гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
