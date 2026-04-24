Виплати Mercy Corps: хто і де може отримати гранти у 3000 доларів в Україні

Купюри американської валюти в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть долучитися до програми підтримки сільського господарства, яку реалізує Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps, за сприяння Фонду Говарда Г. Баффета. В її рамках у середньому можна отримати грант розміром у 3 000 доларів.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію організації.

Хто і де може отримати гранти в Україні

Як зазначається, метою відповідної програми є бажання надати допомогу у відновленні сільськогосподарської діяльності та частковому нівелюванні негативних наслідків війни. Вона розрахована на:

постраждалих місцевих родин;

тих, що вимушено перемістився через війну;

фермерів;

агропідприємства.

"До участі у програмі запрошується місцеве населення та внутрішньо переміщенні особи (ВПО), які потребують допомоги у відновленні cільськогосподарської діяльності, що була втрачена або постраждала внаслідок війни", — йдеться у повідомленні на сайті організації.

Загалом цьогоріч географія програми охоплює: Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Кіровоградську, Київську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Сумську, Харківську, Херсонську, Черкаську та Чернігівську області (окрім районів, де відбуваються активні бойові дії, а також районів з обмеженим доступом/високим ризиком для життя та підприємництва).

Організатори очікують, що завдяки наданим грантам домогосподарства та дрібні фермери зможуть поновити свою фермерську діяльність, що посприяє в стабілізації чи нарощенню прибутку родини.

Розмір допомоги та як зареєструватися у програмі

У середньому розмір фінансової допомоги для заявників становить 3 000 доларів (у гривневому еквіваленті за чинним курсом Нацбанку). Сума гранту може бути більшою чи меншою залежно від потреб домогосподарства.

Відбір учасників відбуватиметься на конкурсній основі. Зокрема, оцінюватимуть заявки, з огляду на безпекові ризики, прописані у правилах організації.

Подання запиту на участь у програмі можливе виключно після реєстрації на головній сторінці порталу Mercy Corps.

