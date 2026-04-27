Выплаты от UNICEF: кому из детей могут начислить 6 500 грн весной

Весной 2026 года Международная организация защиты детей, действующая под эгидой Организации Объединенных Наций, UNICEF, совместно с правительством, некоторым из детей с инвалидностью в Украине выплатит финансовую помощь. Размер поддержки составит 6 500 грн.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на пресс-службу Министерства социальной политики.

Кто именно имеет право на выплату от UNICEF

Правительство перераспределило средства со счета для оказания гуманитарной и другой помощи наиболее уязвимым категориям украинского населения во время военного положения. Ранее Минсоцполитики подписал соответствующий Меморандум с главой представительства Детского фонда в Украине Анн-Клер Дюфей Демулен.

Ожидается, что единовременные выплаты в 6 500 грн получат семьи, имеющие детей с инвалидностью подгруппы А. Программа при поддержке UNICEF охватит девять прифронтовых регионов:

Черниговский;

Днепропетровский;

Донецкий;

Харьковский;

Херсонский;

Николаевский;

Одесский;

Сумской;

Запорожский.

Предполагается, что денежную помощь получат около 9 000 детей в вышеуказанных областях.

Правила предоставления выплат для детей

Как отмечают в Минсоцполитики, списки получателей денежной помощи сформируют на основе информации Единой информационной системы соцсферы.

После проверки данных, указанных в списках, Пенсионный фонд сообщит получателям о праве на соответствующую помощь. Информация должна поступить в приложении госуслуг "Дія" (при его наличии).

При невозможности сообщить получателей через приложение — ПФУ проинформирует граждан:

через средства мобильной связи;

через электронную форму.

Также узнать о возможности и сроках обращения можно в сервисных центрах Пенсионного фонда.

Однако есть важный нюанс: выплаты не предоставят тем, кто получил единовременное пособие во время отопительного сезона 2025/2026 программы "Зимняя поддержка".

Средства начислят одному из законных представителей ребенка, который получает соцпомощь на ребенка с инвалидностью подгруппы А.

