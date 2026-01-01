Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы UNHCR выплатит украинцам по 10,8 тыс. грн в январе — детали

UNHCR выплатит украинцам по 10,8 тыс. грн в январе — детали

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 11:00
Выплаты от UNHCR Ukraine — кто из украинцев сможет оформить 10,8 тыс. грн в январе
Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В январе 2026 года UNHCR Ukraine, которое является украинским представительством Агентства ООН по делам беженцев, возобновит регистрацию на программу финансовой помощи в размере 10,8 тыс. грн на каждого члена семьи. В частности, присоединиться к ней смогут жители Одессы.

Об этом говорится в анонсе пресс-центра организации в Telegram-канале.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о помощи от UNHCR Ukraine

По информации организации, представительство Агентства ООН по делам беженцев планирует снова заработать в Одессе с 5 января 2026 года. В рамках программы средства смогут получить две большие группы граждан:

  • переселенцы с официальным статусом (если срок справки не превышает шесть месяцев) при условии отсутствия аналогичной помощи от благотворителей за предыдущие три месяца;
  • беженцы, которые вернулись домой после выезда из-за войны (если есть документ, удостоверяющий факт выезда) при отсутствии подобных выплат за три предыдущих месяца.

Также важным будет наличие одного из следующих критериев уязвимости:

  1. Одинокие родители имеют на содержании детей до 18 лет или лиц от 55 лет;
  2. Семьи, которые возглавляют граждане, возраст которых превышает 55 лет;
  3. Домохозяйства, куда входят одинокие граждане старшего возраста, или содержащие несовершеннолетних детей;
  4. Семьи, где есть граждане с диагностированной инвалидностью/хроническими заболеваниями.

Претенденты на выплаты должны быть малообеспеченными с размером дохода на одного человека в семье не более 5,4 тыс. грн.

Размер выплат и как оформить

Согласно условиям программы, заявителям выплатят по 3,6 тыс. грн на каждого человека в семье продолжительностью в три месяца. То есть на одного человека предполагается предоставление 10,8 тыс. грн. Организация перечислит всю сумму помощи на счет главы домохозяйства.

С 5 января подать заявку на выплаты денежной помощи в г. Одесса можно будет по предварительной регистрации, об открытии которой объявят отдельно. Для этого необходимо будет заполнить специальную анкету.

допомога українцям
Объявление. Источник: UNHCR


Ранее мы писали, что ОО "Fight For Right" реализует программу помощи для внутренних переселенцев, у которых есть группа инвалидности. В ее рамках можно получить более 4 тыс. грн помощи.

Еще сообщали, что БО "Caritas-Spes Kharkiv" предоставляет средства семьям, пострадавшим от российских обстрелов. На каждого в домохозяйстве дадут по 10,8 тыс. грн.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации