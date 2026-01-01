Выплаты от UNHCR Ukraine — кто из украинцев сможет оформить 10,8 тыс. грн в январе

UNHCR выплатит украинцам по 10,8 тыс. грн в январе — детали
В январе 2026 года UNHCR Ukraine, которое является украинским представительством Агентства ООН по делам беженцев, возобновит регистрацию на программу финансовой помощи в размере 10,8 тыс. грн на каждого члена семьи. В частности, присоединиться к ней смогут жители Одессы.
Об этом говорится в анонсе пресс-центра организации в Telegram-канале.
Подробнее о помощи от UNHCR Ukraine
По информации организации, представительство Агентства ООН по делам беженцев планирует снова заработать в Одессе с 5 января 2026 года. В рамках программы средства смогут получить две большие группы граждан:
- переселенцы с официальным статусом (если срок справки не превышает шесть месяцев) при условии отсутствия аналогичной помощи от благотворителей за предыдущие три месяца;
- беженцы, которые вернулись домой после выезда из-за войны (если есть документ, удостоверяющий факт выезда) при отсутствии подобных выплат за три предыдущих месяца.
Также важным будет наличие одного из следующих критериев уязвимости:
- Одинокие родители имеют на содержании детей до 18 лет или лиц от 55 лет;
- Семьи, которые возглавляют граждане, возраст которых превышает 55 лет;
- Домохозяйства, куда входят одинокие граждане старшего возраста, или содержащие несовершеннолетних детей;
- Семьи, где есть граждане с диагностированной инвалидностью/хроническими заболеваниями.
Претенденты на выплаты должны быть малообеспеченными с размером дохода на одного человека в семье не более 5,4 тыс. грн.
Размер выплат и как оформить
Согласно условиям программы, заявителям выплатят по 3,6 тыс. грн на каждого человека в семье продолжительностью в три месяца. То есть на одного человека предполагается предоставление 10,8 тыс. грн. Организация перечислит всю сумму помощи на счет главы домохозяйства.
С 5 января подать заявку на выплаты денежной помощи в г. Одесса можно будет по предварительной регистрации, об открытии которой объявят отдельно. Для этого необходимо будет заполнить специальную анкету.
