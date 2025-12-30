Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаКомпаніїТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиІнвестиціїЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Гроші для людей з інвалідністю — кому виплатять 4 тис. грн

Гроші для людей з інвалідністю — кому виплатять 4 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 08:00
Виплати для вразливих українців — як людям з інвалідністю отримати 4 тис. грн
Жінки літнього віку. Фото: Новини.LIVE

У трьох українських областях наприкінці року діє програма фінансової підтримки громадян з інвалідністю, яких безпосередньо торкнулась війна. Виплати у розмірі близько 4 тис. грн передбачені на базові потреби.  

Про це повідомляє пресслужба громадської організації "Fight For Right/Боротьба за права" у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Де і для кого діє програма фіндопомоги

У ГО "Fight For Right" зазначають, що програма покликана підтримати внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які мають інвалідність. Вона спрямована на забезпечення сімей та людей з інвалідністю, які стикаються з викликами війни, фінансовою підтримкою.

Географія дії програми охоплює три області:

  • Запорізьку;
  • Дніпропетровську;
  • Полтавську.

Зокрема, реалізують проєкт "Help Localisation Facility", у межах якого за допомогою можуть звертатися ті, хто отримав інвалідність за попередні дев’ять місяців. 

Проєкт "From Loss to Resilience" передбачає надання фінансової підтримки такої категорії населення у розмірі 4,2 тис. грн на задоволення базових потреб.

Як подати заявку на отримання допомоги

Громадяни, які підпадають під критерії і хочуть отримати допомогу від ГО "Fight For Right" повинні подати спеціальну онлайн-заявку. Проте українців попередили, що сам факт заповнення відповідної анкети ще не є гарантією отримання права на грошову допомогу. Йдеться про виконання необхідного кроку для розгляду запиту. Виплати будуть надані виключно тим, хто їх потребує найбільше.

"Ми продовжуємо підтримувати людей, які були змушені переселитися й зараз проживають у Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях... Ми фокусуємося на рівному розподілі необхідних ресурсів для тих, хто потребує допомоги найбільше, зокрема у вразливих регіонах", — пояснили організатори.

Уточнити всі подробиці щодо втілення програми фінансової допомоги можна за номером телефону: 0 800 30 66 33.

Раніше ми писали, що БО "Caritas-Spes Kharkiv" надасть фінпідтримку домогосподарствам, які постраждали від бойових дій. Кожному в родині виплатить по 10,8 тис. грн. 

Також ми розповідали, що в одній з областей діятиме навчальна програма, що передбачатиме надання фіндопомоги на бізнес. Максимально можна буде отримати 123 тис. грн. 

виплати фінансова допомога гроші інвалідність грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації