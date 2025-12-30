Виплати для вразливих українців — як людям з інвалідністю отримати 4 тис. грн

Жінки літнього віку. Фото: Новини.LIVE

У трьох українських областях наприкінці року діє програма фінансової підтримки громадян з інвалідністю, яких безпосередньо торкнулась війна. Виплати у розмірі близько 4 тис. грн передбачені на базові потреби.

Про це повідомляє пресслужба громадської організації "Fight For Right/Боротьба за права" у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Де і для кого діє програма фіндопомоги

У ГО "Fight For Right" зазначають, що програма покликана підтримати внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які мають інвалідність. Вона спрямована на забезпечення сімей та людей з інвалідністю, які стикаються з викликами війни, фінансовою підтримкою.

Географія дії програми охоплює три області:

Запорізьку;

Дніпропетровську;

Полтавську.

Зокрема, реалізують проєкт "Help Localisation Facility", у межах якого за допомогою можуть звертатися ті, хто отримав інвалідність за попередні дев’ять місяців.

Проєкт "From Loss to Resilience" передбачає надання фінансової підтримки такої категорії населення у розмірі 4,2 тис. грн на задоволення базових потреб.

Як подати заявку на отримання допомоги

Громадяни, які підпадають під критерії і хочуть отримати допомогу від ГО "Fight For Right" повинні подати спеціальну онлайн-заявку. Проте українців попередили, що сам факт заповнення відповідної анкети ще не є гарантією отримання права на грошову допомогу. Йдеться про виконання необхідного кроку для розгляду запиту. Виплати будуть надані виключно тим, хто їх потребує найбільше.

"Ми продовжуємо підтримувати людей, які були змушені переселитися й зараз проживають у Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях... Ми фокусуємося на рівному розподілі необхідних ресурсів для тих, хто потребує допомоги найбільше, зокрема у вразливих регіонах", — пояснили організатори.

Уточнити всі подробиці щодо втілення програми фінансової допомоги можна за номером телефону: 0 800 30 66 33.

Раніше ми писали, що БО "Caritas-Spes Kharkiv" надасть фінпідтримку домогосподарствам, які постраждали від бойових дій. Кожному в родині виплатить по 10,8 тис. грн.

Також ми розповідали, що в одній з областей діятиме навчальна програма, що передбачатиме надання фіндопомоги на бізнес. Максимально можна буде отримати 123 тис. грн.