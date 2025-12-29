Виплати для українських родин — кому нарахують по 10,8 тис. грн

Жінка з дитиною. Фото: УНІАН

Благодійна організація "Caritas-Spes Kharkiv" в рамках проєкту "Emergency Appeal" надає фінансову підтримку родинам, які постраждали від бойових дій. Розмір виплати становить 10,8 тис. грн в "одні руки".

Про надання допомоги йдеться у повідомленні пресслужби організації.

Хто має право на 10,8 тис. грн допомоги

Проєкт "Emergency Appeal" передбачає надання фіндопомоги домогосподарствам у Харківській області, які постраждали від бойових дій.

За умовами проєкту, претендувати на надання допомоги можуть виключно родини, які постраждали через бойові дії у прифронтових районах регіону за останні 30 днів.

Зареєструватися на виплати громадяни зможуть за наступних обставин:

у разі втрати майна/отримання поранення у зв'язку з бойовими діями (максимум 30 днів потому);

родини були евакуйовані/самоевакуйовані за офіційними наказами за останній місяць;

не мали допомоги від інших організацій протягом попередніх трьох місяців.

У благодійній організації зауважили, що підтримують тільки тих, кому інші фонди та організації не допомагали чи підтримали частково. Також важливо те, що допомогу не зможуть надати, якщо відповідна подія, пов'язана з бойовими діями, сталась давно.

Яку суму зможуть отримати родини та список документів

За вимогами проєкту, фіндопомога від благодійної організації Caritas-Spes Kharkiv не зможе максимально перевищувати суму у 43,2 тис. грн на одну родину. Кожному нарахують по 10,8 тис. грн, для не більш ніж чотирьох осіб.

Ті, хто відповідають умовам і хочуть взяти участь у проєкті Emergency Appeal, можуть звернутися за консультацією за номером телефону (у будні з 10:00 до 15:00): 380673085299.

Громадяни повинні мати пакет необхідних документів:

паспорт/ID-картку;

ідентифікаційний код;

посвідку на тимчасове проживання;

довідку переселенця, якщо евакуація сталась за останній місяць;

реквізити рахунку в банку;

щонайменше два документи, що підтверджуватимуть наявність вразливості.

Також можуть підійти електронні документи з державного застосунку "Дія".

