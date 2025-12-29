Виплати для українських родин — кому нарахують по 10,8 тис. грн

Грошова допомога від Карітас — хто з родин отримає 10,8 тис. грн
Благодійна організація "Caritas-Spes Kharkiv" в рамках проєкту "Emergency Appeal" надає фінансову підтримку родинам, які постраждали від бойових дій. Розмір виплати становить 10,8 тис. грн в "одні руки".
Про надання допомоги йдеться у повідомленні пресслужби організації.
Хто має право на 10,8 тис. грн допомоги
Проєкт "Emergency Appeal" передбачає надання фіндопомоги домогосподарствам у Харківській області, які постраждали від бойових дій.
За умовами проєкту, претендувати на надання допомоги можуть виключно родини, які постраждали через бойові дії у прифронтових районах регіону за останні 30 днів.
Зареєструватися на виплати громадяни зможуть за наступних обставин:
- у разі втрати майна/отримання поранення у зв'язку з бойовими діями (максимум 30 днів потому);
- родини були евакуйовані/самоевакуйовані за офіційними наказами за останній місяць;
- не мали допомоги від інших організацій протягом попередніх трьох місяців.
У благодійній організації зауважили, що підтримують тільки тих, кому інші фонди та організації не допомагали чи підтримали частково. Також важливо те, що допомогу не зможуть надати, якщо відповідна подія, пов'язана з бойовими діями, сталась давно.
Яку суму зможуть отримати родини та список документів
За вимогами проєкту, фіндопомога від благодійної організації Caritas-Spes Kharkiv не зможе максимально перевищувати суму у 43,2 тис. грн на одну родину. Кожному нарахують по 10,8 тис. грн, для не більш ніж чотирьох осіб.
Ті, хто відповідають умовам і хочуть взяти участь у проєкті Emergency Appeal, можуть звернутися за консультацією за номером телефону (у будні з 10:00 до 15:00): 380673085299.
Громадяни повинні мати пакет необхідних документів:
- паспорт/ID-картку;
- ідентифікаційний код;
- посвідку на тимчасове проживання;
- довідку переселенця, якщо евакуація сталась за останній місяць;
- реквізити рахунку в банку;
- щонайменше два документи, що підтверджуватимуть наявність вразливості.
Також можуть підійти електронні документи з державного застосунку "Дія".
Раніше ми повідомляли, що у жителів одного з регіонів є нагода отримати бізнес-знання та грошову допомогу у розмірі 123 тис. грн. Кошти нададуть на власну справу.
Ще писали про відкриття реєстрації на надання фіндопомоги на зиму для вразливих груп домогосподарств. Виплати будуть доступні у прифронтових громадах Харківського та Донецького регіонів.
Читайте Новини.LIVE!