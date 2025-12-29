Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Грошова допомога від Карітас — хто з родин отримає 10,8 тис. грн

Грошова допомога від Карітас — хто з родин отримає 10,8 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 13:00
Виплати для українських родин — кому нарахують по 10,8 тис. грн
Жінка з дитиною. Фото: УНІАН

Благодійна організація "Caritas-Spes Kharkiv" в рамках проєкту "Emergency Appeal" надає фінансову підтримку родинам, які постраждали від бойових дій. Розмір виплати становить 10,8 тис. грн в "одні руки".

Про надання допомоги йдеться у повідомленні пресслужби організації.

Реклама
Читайте також:

Хто має право на 10,8 тис. грн допомоги

Проєкт "Emergency Appeal" передбачає надання фіндопомоги домогосподарствам у Харківській області, які постраждали від бойових дій.

За умовами проєкту, претендувати на надання допомоги можуть виключно родини, які постраждали через бойові дії у прифронтових районах регіону за останні 30 днів.

Зареєструватися на виплати громадяни зможуть за наступних обставин:

  • у разі втрати майна/отримання поранення у зв'язку з бойовими діями (максимум 30 днів потому);
  • родини були евакуйовані/самоевакуйовані за офіційними наказами за останній місяць;
  • не мали допомоги від інших організацій протягом попередніх трьох місяців.

У благодійній організації зауважили, що підтримують тільки тих, кому інші фонди та організації не допомагали чи підтримали частково. Також важливо те, що допомогу не зможуть надати, якщо відповідна подія, пов'язана з бойовими діями, сталась давно.

Яку суму зможуть отримати родини та список документів

За вимогами проєкту, фіндопомога від благодійної організації Caritas-Spes Kharkiv не зможе максимально перевищувати суму у 43,2 тис. грн на одну родину. Кожному нарахують по 10,8 тис. грн, для не більш ніж чотирьох осіб.

Ті, хто відповідають умовам і хочуть взяти участь у проєкті Emergency Appeal, можуть звернутися за консультацією за номером телефону (у будні з 10:00 до 15:00): 380673085299.

Громадяни повинні мати пакет необхідних документів:

  • паспорт/ID-картку;
  • ідентифікаційний код;
  • посвідку на тимчасове проживання;
  • довідку переселенця, якщо евакуація сталась за останній місяць;
  • реквізити рахунку в банку;
  • щонайменше два документи, що підтверджуватимуть наявність вразливості.

Також можуть підійти електронні документи з державного застосунку "Дія".

Раніше ми повідомляли, що у жителів одного з регіонів є нагода отримати бізнес-знання та грошову допомогу у розмірі 123 тис. грн. Кошти нададуть на власну справу. 

Ще писали про відкриття реєстрації на надання фіндопомоги на зиму для вразливих груп домогосподарств. Виплати будуть доступні у прифронтових громадах Харківського та Донецького регіонів. 

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації