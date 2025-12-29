Виплати постраждалим від війни — хто отримає грошову допомогу до 123 тис. грн

Люди отримують консультацію. Фото: Freepik

До 16 січня 2026 року жителі однієї з українських областей мають можливість подати заявку на отримання бізнес-знань та грошової допомоги у розмірі 123 тис. грн. Такі виплати можуть надати на розвиток власної справи.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру благодійного фонду "Право на захист".

Хто отримає грант на бізнес до 123 тис. грн

Як зазначають у фонді, йдеться про навчальний курс "Право на бізнес", який стане доступним жителям трьох громад у Київській області. Він спрямований на посилення економічної стійкості громадян, які постраждали від війни.

Метою організації відповідного курсу є бажання надати підтримку підприємництву, можливість отримання потрібних знань та практичних інструментів на запуск чи розвиток власної справи.

Долучитися до навчального курсу матимуть змогу громадяни, які мешкають у таких громадах на Київщині:

Макарівська;

Бучанська;

Ірпінська.

Ті, хто пройдуть навчальну програму, зможуть отримати шанс взяти участь у конкурсі з надання фінансового гранту на розвиток власної справи у розмірі 2,5 тис. євро (123 тис. грн).

Як долучитися до навчальної програми

За інформацією благодійників, навчальна програма розрахована на тих, хто планує відновити чи має намір розпочати власну справу/зареєструватиcя як ФОП. Важливо підпадати під один із критеріїв вразливості:

внутрішні переселенці;

постраждалі від російської агресії (пошкоджено нерухомість, відсутня робота, пошкоджено бізнес, починаючи з 24.02.2022 року);

громадяни, які мають групу інвалідності;

ветерани та члени їхніх родин;

батьки дітей з інвалідністю;

багатодітні сім'ї;

самотні жінки, які займаються вихованням дітей;

жінки, які змушені очолювати домогосподарства;

громадяни, вік яких 50-65 років.

Подати заявки можна, попередньо заповнивши онлайн-анкету до 16 січня (включно) 2026 року. До кінця лютого фахівців БФ "Право на захист" опрацюють заявки та оберуть 45 учасників, яких запросять на співбесіду для проходження навчального курсу. Освітня програма стартує з лютого і триватиме до кінця квітня.

