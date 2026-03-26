UNHCR виплатить українцям по 10 800 грн навесні: правила

Жінка тримає грошові купюри.

27 березня 2026 року деякі українці зможуть оформити грошову допомогу на тримісячний період від The UN Refugee Agency (UNHCR). Реєстрацію на відповідні виплати відкрили для жителів ще одного з прифронтових міст.

хто може подати заявки для участі у програмі.

Правила надання фінпідтримки UNHCR навесні

За даними пресцентру організації, навесні поточного року UNHCR продовжує надавати фінансову підтримку для українських громадян, що постраждали від війни: біженців та переселенців. Зокрема, подати запити на оформлення грошової допомоги можна буде жителям міста Буринь Сумської області, що надалі потерпає від щоденних обстрілів РФ.

Громадяни загалом можуть розраховувати на допомогу у розмірі 10 800 грн на кожного члена родини. Через те, що фінансування обмежене, термін підтримки розрахований на тримісячний період.

Право на допомогу мають внутрішні переселенці з офіційним статусом ВПО, що не перевищує пів року, та біженці, які повернулись додому, попри війну.

Важливим аспектом є відсутність реєстрації в аналогічних програмах підтримки за останні три місяці, а також наявність вразливості:

неповні родини з малолітніми дітьми, особами старшого віку;

домогосподарства, що складаються з пенсіонерів, або пенсіонерів та малолітніх дітей;

родини, де є люди з інвалідністю/тяжкими хворобами.

Як зареєструватися у програмі підтримки на Сумщині

Згідно з правилами програми, у м. Буринь громадяни зможуть подати запити на допомогу, зателефонувавши за номером пункту збору даних UNHCR.

"До уваги мешканців Буринської громади! Відкрито запис в чергу для прийому у м. Буринь на 27 березня 2026 (п'ятниця), реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38", — повідомлять організатори.

Однак допомогу не нададуть, якщо сукупні доходи претендентів перевищуватимуть суму у 6 300 грн на одну особу за місяць.

Часті питання

У яких областях UNHCR працює у 2026 році

Через ситуацію з обмеженим фінансуванням програма UNHCR доступна не скрізь. Список областей, де діє програма, останніми роками суттєво скоротився. Нині час від часу працює у таких регіонах: Дніпропетровський, Донецький, Запорізький, Київський, Кіровоградський, Миколаївський, Одеський, Полтавський, Сумський, Харківський, Херсонський, Чернігівський.

При цьому на виплати можуть розраховувати виключно внутрішньо переміщені особи та біженці з вразливостями.

Які документи потрібні для реєстрації у програмі UNHCR

Громадяни, які відповідають вимогам надання фінансової допомоги від UNHCR, мають зібрати такі документи для реєстрації: паспорт, ідентифікаційний код, довідку переселенця (якщо є), iBAN рахунку, свідоцтво про народження дітей, висновок лікаря у випадку інвалідності чи важкої хвороби.