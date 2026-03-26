Головна Фінанси UNHCR виплатить українцям по 10 800 грн навесні: правила

UNHCR виплатить українцям по 10 800 грн навесні: правила

Дата публікації: 26 березня 2026 13:06
Жінка тримає грошові купюри. Фото: Новини.LIVE

27 березня 2026 року деякі українці зможуть оформити грошову допомогу на тримісячний період від The UN Refugee Agency (UNHCR). Реєстрацію на відповідні виплати відкрили для жителів ще одного з прифронтових міст.

Редакція Новини.LIVE розповідає, хто може подати заявки для участі у програмі.

Правила надання фінпідтримки UNHCR навесні

За даними пресцентру організації, навесні поточного року UNHCR продовжує надавати фінансову підтримку для українських громадян, що постраждали від війни: біженців та переселенців. Зокрема, подати запити на оформлення грошової допомоги можна буде жителям міста Буринь Сумської області, що надалі потерпає від щоденних обстрілів РФ. 

Громадяни загалом можуть розраховувати на допомогу у розмірі 10 800 грн на кожного члена родини. Через те, що фінансування обмежене, термін підтримки розрахований на тримісячний період.

Право на допомогу мають внутрішні переселенці з офіційним статусом ВПО, що не перевищує пів року, та біженці, які повернулись додому, попри війну. 

Важливим аспектом є відсутність реєстрації в аналогічних програмах підтримки за останні три місяці, а також наявність вразливості:

  • неповні родини з малолітніми дітьми, особами старшого віку;
  • домогосподарства, що складаються з пенсіонерів, або пенсіонерів та малолітніх дітей;
  • родини, де є люди з інвалідністю/тяжкими хворобами.

Як зареєструватися у програмі підтримки на Сумщині

Згідно з правилами програми, у м. Буринь громадяни зможуть подати запити на допомогу, зателефонувавши за номером пункту збору даних UNHCR. 

"До уваги мешканців Буринської громади! Відкрито запис в чергу для прийому у м. Буринь на 27 березня 2026 (п'ятниця), реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38", — повідомлять організатори.

Однак допомогу не нададуть, якщо сукупні доходи претендентів перевищуватимуть суму у 6 300 грн на одну особу за місяць.  

Раніше Новини.LIVE писали, що навесні українцям, які мають інвалідність, доступна можливість зареєструватися у програмі допомоги від "Global Empowerment Mission Ukraine". В її рамках можна отримати 2 000 грн на квартал.  

Ще Новини.LIVE розповідали, що в одному з міст БО "Карітас Україна" надасть гранти переселенцям та громадянам, постраждалим від війни. На розвиток сільського господарства можна буде отримати 850 доларів.

Часті питання

У яких областях UNHCR працює у 2026 році

Через ситуацію з обмеженим фінансуванням програма UNHCR доступна не скрізь. Список областей, де діє програма, останніми роками суттєво скоротився. Нині час від часу працює у таких регіонах: Дніпропетровський, Донецький, Запорізький, Київський, Кіровоградський, Миколаївський, Одеський, Полтавський, Сумський, Харківський, Херсонський, Чернігівський.

При цьому на виплати можуть розраховувати виключно внутрішньо переміщені особи та біженці з вразливостями. 

Які документи потрібні для реєстрації у програмі UNHCR 

Громадяни, які відповідають вимогам надання фінансової допомоги від UNHCR, мають зібрати такі документи для реєстрації: паспорт, ідентифікаційний код, довідку переселенця (якщо є), iBAN рахунку, свідоцтво про народження дітей, висновок лікаря у випадку інвалідності чи важкої хвороби.

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
