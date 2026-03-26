UNHCR выплатит украинцам по 10 800 грн весной: правила

7 марта 2026 года некоторые украинцы смогут оформить денежную помощь на трехмесячный период от The UN Refugee Agency (UNHCR). Регистрацию на соответствующие выплаты открыли для жителей еще одного из прифронтовых городов.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, кто может подать заявки на участие в программе.

Правила предоставления финподдержки UNHCR весной

По данным пресс-центра организации, весной текущего года UNHCR продолжает оказывать финансовую поддержку для украинских граждан, пострадавших от войны: беженцев и переселенцев. В частности, подать запросы на оформление денежной помощи можно будет жителям города Бурынь Сумской области, что в дальнейшем подвергается ежедневным обстрелам РФ.

Граждане могут рассчитывать на помощь в размере 10 800 грн на каждого члена семьи. Поскольку финансирование ограничено, срок поддержки рассчитан на трехмесячный период.

Право на помощь имеют внутренние переселенцы с официальным статусом ВПЛ, не превышающим полгода, и беженцы, вернувшиеся домой, несмотря на войну.

Важным аспектом является отсутствие регистрации в аналогичных программах поддержки за последние три месяца, а также наличие уязвимости:

неполные семьи с малолетними детьми, лицами постарше;

домохозяйства, состоящие из пенсионеров или пенсионеров и малолетних детей;

семьи, где есть люди с инвалидностью/тяжелыми болезнями.

Как зарегистрироваться в программе поддержки на Сумщине

Согласно правилам программы, в г. Бурынь граждане смогут подать запросы на помощь, позвонив по номеру пункта сбора данных UNHCR.

"Вниманию жителей Буринского общества! Открыта запись в очередь для приема в г. Бурынь на 27 марта 2026 (пятница), регистрация происходит по телефону 063 182 68 38", — сообщат организаторы.

Однако помощь не окажут, если совокупные доходы претендентов будут превышать сумму в 6 300 грн на человека за месяц.

Часто задаваемые вопросы

В каких областях UNHCR работает в 2026 году

Из-за ситуации с ограниченным финансированием программа UNHCR доступна не везде. Список областей, где действует программа, в последние годы значительно сократился. В настоящее время время от времени работает в таких регионах: Днепропетровский, Донецкий, Запорожский, Киевский, Кировоградский, Николаевский, Одесский, Полтавский, Сумский, Харьковский, Херсонский, Черниговский.

При этом на выплаты могут рассчитывать исключительно внутренне перемещенные лица и беженцы с уязвимостью.

Какие документы необходимы для регистрации в программе UNHCR

Граждане, отвечающие требованиям предоставления финансовой помощи от UNHCR, должны собрать следующие документы для регистрации: паспорт, идентификационный код, справку переселенца (если есть), iBAN счета, свидетельство о рождении детей, заключение врача в случае инвалидности или тяжелой болезни.