Грошова допомога Карітас: українцям виплатять 850 доларів навесні

Людина тримає американську валюту у гаманці. Фото: Новини.LIVE

У березні поточного року в одному з міст представництво благодійної організації "Карітас Україна" надасть фінансові гранти внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та постраждалим від війни громадянам. У рамках проєкту на підтримку сільського господарства та тваринництва учасники зможуть отримати близько 850 доларів.

Про те, хто зможе оформити виплати від організації, розповідає редакція Новини.LIVE.

Умови надання фінансової підтримки від Карітас навесні

Проєкт з надання аграрних грантів на розвиток господарств стартував у низці громад Дніпропетровської області. В його рамках громадянам передбачена безповоротна грантова допомога, яку можна буде використати на купівлю інвентарю, засобів для захисту рослин від шкідників, птиці, кролів, худоби, кормів, насіння, саджанців.

"В межах проєкту "Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні" розпочинається програма з видачі агрогрантів... Ця допомога стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу", — йдеться у повідомленні.

Долучитися до проєкту зможуть тільки домогосподарства, які мають соціальну та економічну вразливість як з числа внутрішніх переселенців, так і серед місцевих жителів, що постраждали від негативних наслідків війни. Йдеться про:

Багатодітні родини; Осіб з інвалідністю; Громадян із хронічними/важкими хворобами; Самотніх батьків або опікунів; Родин з дітьми до трьох років/вагітними жінками; Людей похилого віку (від 60 років); Безробітних громадян від 50 років.

Громади, де діє програма, та сума фінансової допомоги

Реалізовують проєкт "Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні" у кількох громадах Дніпропетровщини: Криничанській, Лихівській, Вишнівській. Претенденти зможуть отримати близько 850 доларів (37 800 грн).

Важливо підпадати під такі вимоги переселенцям та місцевим мешканцям:

використовують землі площею від 0,05 до 1 га;

не мають наміру переїздити у найближчі пів року.

Уточнити інформацію щодо грошової допомоги можна за таким контактним номером: 068 175 78 08.

Часті питання

Яка ще допомога передбачена від Карітас

Також цієї весни "Карітас" реалізовує проєкт "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" в одному з міст за фінпідтримки США.

Його особливість у тому, що кошти надаються на оплату житлово-комунальних послуг внутрішнім переселенцям, які переїхали з 2025-го. Необхідно підпадати під категорії вразливості. Йдеться про такі групи людей як особи з інвалідністю та громадяни похилого віку. Деталі можна уточнити за номером: 380 50 346 46 93.

Чи можна отримати гранти на бізнес від Карітас

Лише в трьох регіонах громадянам доступна грантова допомога за програмою "REMARKET". В її рамках українці зможуть отримати допомогу на підприємництво. Долучитися до неї можуть мікро- та малі підприємці таких міст: Вінниця, Житомир, Миколаїв. Учасникам програми виплатять до 237 тис. грн.

Для участі треба пройти процедуру відбору, розробити бізнес-план. Тільки найуспішнішим проєктам можуть гарантувати фінансову підтримку.