Виплати від UNHCR для постраждалих від війни: де доступні від 10 800 грн

23 квітня 2026 року жителі ще одного прифронтового міста зможуть отримати грошову допомогу від The UN Refugee Agency (UNHCR). Згідно з оновленими правилами, постраждалим від війни українцям залежно від життєвих обставин нарахують кілька видів виплат: від 10 800 до 12 300 грн.

Хто і де має право на підтримку від UNHCR у квітні

Звернутися за додатковою фінансовою допомогою можуть жителі Сумської області. Зокрема, вже відкрито реєстрацію для мешканців Конотопської територіальної громади.

За новими умовами програми, на індивідуальну підтримку зможуть розраховувати домогосподарства, які потрапили у складні життєві обставини під час воєнного стану. Тепер наділені правом на оформлення виплат такі групи людей:

Власники пошкодженого чи зруйнованого житла через російські обстріли; Родичі загиблих через ворожі атаки; Особи, які потребують лікування у зв'язку з обстрілами; Громадяни, які виїхали з небезпечних районів чи окупованих ворогом територій; Переселенці, які перемістились протягом останніх пів року; Біженці, які прибули з-за кордону за останній рік; ВПО, які за останній рік повернулись додому після виїзду, проживають там від трьох місяців.

Сума фінансової допомоги та як звернутися

Організація обіцяє виплатити наступні суми грошової допомоги, залежно від ситуації, в яку потрапили заявники:

12 300 грн — переселенцям, які переїхали за останні 45 днів;

12 300 грн — ВПО, які залишили свої оселі через загрозу для життя від 46 днів до шести місяців;

10 800 грн — біженці, які приїхали за останні три місяці й не пізніше ніж рік;

12 300 грн — родини, які постраждали від обстрілів за останні 45 днів.

Для реєстрації у програмі допомоги громадяни повинні зателефонувати в офіс організації у будні з 9:00-16:00. Після цього її представники запросять у пункт видачі допомоги.

"До уваги мешканців Конотопської громади! Відкрито запис в чергу для прийому у м. Конотоп на 23 березня 2026 (четвер), реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38.", — йдеться у повідомленні.

Потрібно підготувати такий пакет документів:

паспорт та ідентифікаційний код для усіх членів родини (за наявності);

дійсний IBAN особистого рахунку;

документи з підтвердженням складу домогосподарства;

довідку про наявність критерію вразливості.

