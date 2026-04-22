Виплати від UNICEF: родинам з дітьми можна отримати допомогу у 17 500 грн

Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (UNICEF) навесні 2026 року планує фінансово підтримати українські родини з дітьми, що постраждали від російської агресії. У рамках програми в одному з регіонів можна буде отримати грошову допомогу.

Де і кому доступна грошова допомога родинам

Навесні UNICEF, що є світовим лідером із захисту прав та інтересів дітей у понад 190 країнах, працює у Полтавській області.

Долучитися до програми підтримки можна кільком групам родин, які мають неповнолітніх дітей (до 18 років), та мешкають на Полтавщині:

Володіють зареєстрованим/задекларованим місцем проживання в межах області; Безпосередньо постраждали через пряму агресію РФ (від атак, вибухів нерозірваних предметів, збройний напад); Дитина/батьки травмувались чи отримали шкоду здоров'ю у зв'язку з актом російської прямої агресії; Втратили одного з членів родини через війну.

Розмір фінансової підтримки та як отримати

У рамках програми UNICEF надасть родинам з неповнолітніми дітьми у Полтавській області одноразову допомогу у розмірі 17 500 грн (400 доларів за курсом Нацбанку).

Згідно з правилами, уповноваженому представнику громади (органу соцзахисту) необхідно забезпечити надання документів у цифровому форматі в обласний центр щодо призначення соцвиплат упродовж десяти днів з дати появи надзвичайної ситуації. Також потрібно направити засвідчені паперові копії документів.

Після перевірки Центр має протягом трьох днів зареєструвати відомості щодо постраждалих громадян на офіційному порталі UNICEF.

Заявники повинні зібрати наступні документи:

подання від територіальної громади за спеціальним зразком;

заява про призначення виплати родині;

документ, що посвідчує особу (копія);

свідоцтва про народження дитини (копія);

витяг з Єдиного державного демографічного реєстру з даними про зареєстровану/задекларовану адресу проживання/перебування або витяг з реєстру територіальної громади;

ідентифікаційний код/копія сторінки паспорта з відповідною відміткою про відмову від його прийняття;

номер банківського рахунку (IBAN) заявника, відкритий в банку в Україні для виплати допомоги;

свідоцтво про смерть члена родини та документи, що підтверджують родинні зв'язки у разі таких обставин (копія).

