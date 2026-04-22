Выплаты от UNHCR для пострадавших от войны: где доступны от 10 800 грн

23 апреля 2026 года жители еще одного прифронтового города смогут получить денежную помощь от The UN Refugee Agency (UNHCR). Согласно обновленным правилам, пострадавшим от войны украинцам в зависимости от жизненных обстоятельств начислят несколько видов выплат: от 10 800 до 12 300 грн.

О правилах предоставления такой помощи рассказывают Новини.LIVE.

Кто и где имеет право на поддержку от UNHCR в апреле

Обратиться за дополнительной финансовой помощью могут жители Сумской области. В частности, уже открыта регистрация для жителей Конотопской территориальной громады.

По новым условиям программы, на индивидуальную поддержку смогут рассчитывать домохозяйства, которые попали в сложные жизненные обстоятельства во время военного положения. Теперь наделены правом на оформление выплат такие группы людей:

Владельцы поврежденного или разрушенного жилья из-за российских обстрелов; Родственники погибших из-за вражеских атак; Лица, нуждающиеся в лечении в связи с обстрелами; Граждане, которые выехали из опасных районов или оккупированных врагом территорий; Переселенцы, которые переместились в течение последних полгода; Беженцы, которые прибыли из-за границы за последний год; ВПЛ, которые за последний год вернулись домой после выезда, проживают там от трех месяцев.

Сумма финансовой помощи и как обратиться

Организация обещает выплатить следующие суммы денежной помощи, в зависимости от ситуации, в которую попали заявители:

12 300 грн — переселенцам, которые переехали за последние 45 дней;

12 300 грн — ВПЛ, которые оставили свои дома из-за угрозы для жизни от 46 дней до шести месяцев;

10 800 грн — беженцы, которые приехали за последние три месяца и не позднее чем год;

12 300 грн — семьи, пострадавшие от обстрелов за последние 45 дней.

Для регистрации в программе помощи граждане должны позвонить в офис организации в будни с 9:00-16:00. После этого ее представители пригласят в пункт выдачи помощи.

"Вниманию жителей Конотопской громады! Открыта запись в очередь для приема в г. Конотоп на 23 марта 2026 (четверг), регистрация происходит по телефону 063 182 68 38", — говорится в сообщении.

Нужно подготовить такой пакет документов:

паспорт и идентификационный код для всех членов семьи (при наличии);

действительный IBAN личного счета;

документы с подтверждением состава домохозяйства;

справку о наличии критерия уязвимости.

