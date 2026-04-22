Выплаты от UNHCR для пострадавших от войны: где доступны от 10 800 грн

UNHCR выплатит пострадавшим от войны 10 800 грн: кто в списке
23 апреля 2026 года жители еще одного прифронтового города смогут получить денежную помощь от The UN Refugee Agency (UNHCR). Согласно обновленным правилам, пострадавшим от войны украинцам в зависимости от жизненных обстоятельств начислят несколько видов выплат: от 10 800 до 12 300 грн.
О правилах предоставления такой помощи рассказывают Новини.LIVE.
Кто и где имеет право на поддержку от UNHCR в апреле
Обратиться за дополнительной финансовой помощью могут жители Сумской области. В частности, уже открыта регистрация для жителей Конотопской территориальной громады.
По новым условиям программы, на индивидуальную поддержку смогут рассчитывать домохозяйства, которые попали в сложные жизненные обстоятельства во время военного положения. Теперь наделены правом на оформление выплат такие группы людей:
- Владельцы поврежденного или разрушенного жилья из-за российских обстрелов;
- Родственники погибших из-за вражеских атак;
- Лица, нуждающиеся в лечении в связи с обстрелами;
- Граждане, которые выехали из опасных районов или оккупированных врагом территорий;
- Переселенцы, которые переместились в течение последних полгода;
- Беженцы, которые прибыли из-за границы за последний год;
- ВПЛ, которые за последний год вернулись домой после выезда, проживают там от трех месяцев.
Сумма финансовой помощи и как обратиться
Организация обещает выплатить следующие суммы денежной помощи, в зависимости от ситуации, в которую попали заявители:
- 12 300 грн — переселенцам, которые переехали за последние 45 дней;
- 12 300 грн — ВПЛ, которые оставили свои дома из-за угрозы для жизни от 46 дней до шести месяцев;
- 10 800 грн — беженцы, которые приехали за последние три месяца и не позднее чем год;
- 12 300 грн — семьи, пострадавшие от обстрелов за последние 45 дней.
Для регистрации в программе помощи граждане должны позвонить в офис организации в будни с 9:00-16:00. После этого ее представители пригласят в пункт выдачи помощи.
"Вниманию жителей Конотопской громады! Открыта запись в очередь для приема в г. Конотоп на 23 марта 2026 (четверг), регистрация происходит по телефону 063 182 68 38", — говорится в сообщении.
Нужно подготовить такой пакет документов:
- паспорт и идентификационный код для всех членов семьи (при наличии);
- действительный IBAN личного счета;
- документы с подтверждением состава домохозяйства;
- справку о наличии критерия уязвимости.
