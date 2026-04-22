UNHCR выплатит пострадавшим от войны 10 800 грн: кто в списке

Дата публикации 22 апреля 2026 13:00
Выплаты от UNHCR для пострадавших от войны: где доступны от 10 800 грн
Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE

23 апреля 2026 года жители еще одного прифронтового города смогут получить денежную помощь от The UN Refugee Agency (UNHCR). Согласно обновленным правилам, пострадавшим от войны украинцам в зависимости от жизненных обстоятельств начислят несколько видов выплат: от 10 800 до 12 300 грн.

О правилах предоставления такой помощи рассказывают Новини.LIVE.

Кто и где имеет право на поддержку от UNHCR в апреле

Обратиться за дополнительной финансовой помощью могут жители Сумской области. В частности, уже открыта регистрация для жителей Конотопской территориальной громады.

По новым условиям программы, на индивидуальную поддержку смогут рассчитывать домохозяйства, которые попали в сложные жизненные обстоятельства во время военного положения. Теперь наделены правом на оформление выплат такие группы людей:

  1. Владельцы поврежденного или разрушенного жилья из-за российских обстрелов;
  2. Родственники погибших из-за вражеских атак;
  3. Лица, нуждающиеся в лечении в связи с обстрелами;
  4. Граждане, которые выехали из опасных районов или оккупированных врагом территорий;
  5. Переселенцы, которые переместились в течение последних полгода;
  6. Беженцы, которые прибыли из-за границы за последний год;
  7. ВПЛ, которые за последний год вернулись домой после выезда, проживают там от трех месяцев.

Сумма финансовой помощи и как обратиться

Организация обещает выплатить следующие суммы денежной помощи, в зависимости от ситуации, в которую попали заявители:

  • 12 300 грн — переселенцам, которые переехали за последние 45 дней;
  • 12 300 грн — ВПЛ, которые оставили свои дома из-за угрозы для жизни от 46 дней до шести месяцев;
  • 10 800 грн — беженцы, которые приехали за последние три месяца и не позднее чем год;
  • 12 300 грн — семьи, пострадавшие от обстрелов за последние 45 дней.

Для регистрации в программе помощи граждане должны позвонить в офис организации в будни с 9:00-16:00. После этого ее представители пригласят в пункт выдачи помощи.

"Вниманию жителей Конотопской громады! Открыта запись в очередь для приема в г. Конотоп на 23 марта 2026 (четверг), регистрация происходит по телефону 063 182 68 38", — говорится в сообщении.

Нужно подготовить такой пакет документов:

  • паспорт и идентификационный код для всех членов семьи (при наличии);
  • действительный IBAN личного счета;
  • документы с подтверждением состава домохозяйства;
  • справку о наличии критерия уязвимости.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о возможности получить финансовую помощь в Николаевской области. В рамках проекта предоставят выплаты на сельское хозяйство в размере 37 800 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что Детский фонд UNICEF планирует поддержать семьи с детьми, которых коснулась война. В одной из областей таким категориям людей предоставят разовую помощь в размере 17 500 грн.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
