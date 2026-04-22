Головна Фінанси Гроші для селян: кому гарантують виплати у 37 800 грн у квітні

Гроші для селян: кому гарантують виплати у 37 800 грн у квітні

Дата публікації: 22 квітня 2026 11:00
Виплати для селян: кому і де доступна грошова допомога у 37 800 грн у квітні
Перехожі на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У квітні 2026 року жителі одного з регіонів можуть отримати грошову допомогу на розвиток сільського господарства. Виплати можна буде оформити у межах проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні".

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів у соцмережі Facebook. 

Кому доступна допомога на розвиток сільського господарства

Подати заявку на отримання грошової допомоги у межах проєкту підтримки сільського господарства можуть жителі кількох громад Миколаївської області. Реалізує відповідну ініціативу "Карітас Миколаїв УГКЦ".

Йдеться про надання фінансової допомоги на придбання: 

  • птиці, кроликів, свійської худоби;
  • кормів, насіння, саджанців;
  • інвентарю, засобів захисту рослин;
  • продовольства на харчові потреби власного домогосподарства (не для продажу).

Долучитися до проєкту можуть як місцеві мешканці, у яких пошкоджене під час війни майно (є відповідний акт/довідка), чи є порушення здоров'я через війну (підтверджене довідкою), а також внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Важливо належати заявнику чи родині до однієї з таких категорій вразливості:

  1. Багатодітна родина з трьома і більше неповнолітніми дітьми;
  2. Громадяни з інвалідністю (І-ІІІ група);
  3. Люди із серйозними/хронічними хворобами;
  4. Домогосподарства з одним головою (самотня матір/батько або опікун дітей віком до 18 років);
  5. Вагітні/годуючі жінки або наявність дитини до трьох років;
  6. Одинокі люди віком від 60 років;
  7. Громадяни віком 50+ (безробітні, але ще не пенсіонери).

Як подати заявку та сума грошової допомоги

За фінансовою підтримкою можуть звертатися громадяни зі статусом ВПО та постраждалі від війни громадяни, які проживають в Інгульській та Березнегуватській об'єднаній територіальній громаді Миколаївської області.

У рамках проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" вони зможуть отримати грошову допомогу в розмірі до 37 800 грн.

Серед обмежень: 

  • за останні дев'ять місяців отримували аналогічну фінансову допомогу на розвиток сільського господарства від інших організацій;
  • середній дохід родини на одну особу не перевищує 8422 грн.

Для того, щоб взяти участь у попередній реєстрації у програмі, необхідно заповнити спеціальну онлайн-анкету.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що UNICEF має намір підтримати родини з дітьми, що постраждали від війни. В одному з регіонів такі категорії громадян отримають разову допомогу у 17 500 грн. 

Ще Новини.LIVE писали, що 22 квітня на Київщині відбудеться реєстрація переселенців на виплати від УВКБ ООН. За оновленими критеріями організація обіцяє надати допомогу у розмірі від 10 800 до 12 300 грн на кожну особу в родині. 

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
