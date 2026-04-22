Виплати для селян: кому і де доступна грошова допомога у 37 800 грн у квітні

Гроші для селян: кому гарантують виплати у 37 800 грн у квітні
У квітні 2026 року жителі одного з регіонів можуть отримати грошову допомогу на розвиток сільського господарства. Виплати можна буде оформити у межах проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні".
Кому доступна допомога на розвиток сільського господарства
Подати заявку на отримання грошової допомоги у межах проєкту підтримки сільського господарства можуть жителі кількох громад Миколаївської області. Реалізує відповідну ініціативу "Карітас Миколаїв УГКЦ".
Йдеться про надання фінансової допомоги на придбання:
- птиці, кроликів, свійської худоби;
- кормів, насіння, саджанців;
- інвентарю, засобів захисту рослин;
- продовольства на харчові потреби власного домогосподарства (не для продажу).
Долучитися до проєкту можуть як місцеві мешканці, у яких пошкоджене під час війни майно (є відповідний акт/довідка), чи є порушення здоров'я через війну (підтверджене довідкою), а також внутрішньо переміщені особи (ВПО).
Важливо належати заявнику чи родині до однієї з таких категорій вразливості:
- Багатодітна родина з трьома і більше неповнолітніми дітьми;
- Громадяни з інвалідністю (І-ІІІ група);
- Люди із серйозними/хронічними хворобами;
- Домогосподарства з одним головою (самотня матір/батько або опікун дітей віком до 18 років);
- Вагітні/годуючі жінки або наявність дитини до трьох років;
- Одинокі люди віком від 60 років;
- Громадяни віком 50+ (безробітні, але ще не пенсіонери).
Як подати заявку та сума грошової допомоги
За фінансовою підтримкою можуть звертатися громадяни зі статусом ВПО та постраждалі від війни громадяни, які проживають в Інгульській та Березнегуватській об'єднаній територіальній громаді Миколаївської області.
У рамках проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" вони зможуть отримати грошову допомогу в розмірі до 37 800 грн.
Серед обмежень:
- за останні дев'ять місяців отримували аналогічну фінансову допомогу на розвиток сільського господарства від інших організацій;
- середній дохід родини на одну особу не перевищує 8422 грн.
Для того, щоб взяти участь у попередній реєстрації у програмі, необхідно заповнити спеціальну онлайн-анкету.
