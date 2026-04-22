Виплати для селян: кому і де доступна грошова допомога у 37 800 грн у квітні

Перехожі на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У квітні 2026 року жителі одного з регіонів можуть отримати грошову допомогу на розвиток сільського господарства. Виплати можна буде оформити у межах проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні".

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів у соцмережі Facebook.

Кому доступна допомога на розвиток сільського господарства

Подати заявку на отримання грошової допомоги у межах проєкту підтримки сільського господарства можуть жителі кількох громад Миколаївської області. Реалізує відповідну ініціативу "Карітас Миколаїв УГКЦ".

Йдеться про надання фінансової допомоги на придбання:

птиці, кроликів, свійської худоби;

кормів, насіння, саджанців;

інвентарю, засобів захисту рослин;

продовольства на харчові потреби власного домогосподарства (не для продажу).

Долучитися до проєкту можуть як місцеві мешканці, у яких пошкоджене під час війни майно (є відповідний акт/довідка), чи є порушення здоров'я через війну (підтверджене довідкою), а також внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Читайте також:

Важливо належати заявнику чи родині до однієї з таких категорій вразливості:

Багатодітна родина з трьома і більше неповнолітніми дітьми; Громадяни з інвалідністю (І-ІІІ група); Люди із серйозними/хронічними хворобами; Домогосподарства з одним головою (самотня матір/батько або опікун дітей віком до 18 років); Вагітні/годуючі жінки або наявність дитини до трьох років; Одинокі люди віком від 60 років; Громадяни віком 50+ (безробітні, але ще не пенсіонери).

Як подати заявку та сума грошової допомоги

За фінансовою підтримкою можуть звертатися громадяни зі статусом ВПО та постраждалі від війни громадяни, які проживають в Інгульській та Березнегуватській об'єднаній територіальній громаді Миколаївської області.

У рамках проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" вони зможуть отримати грошову допомогу в розмірі до 37 800 грн.

Серед обмежень:

за останні дев'ять місяців отримували аналогічну фінансову допомогу на розвиток сільського господарства від інших організацій;

середній дохід родини на одну особу не перевищує 8422 грн.

Для того, щоб взяти участь у попередній реєстрації у програмі, необхідно заповнити спеціальну онлайн-анкету.

