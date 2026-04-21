Виплати від УВКБ ООН: де відкриють реєстрацію на допомогу у 12 300 грн

Жінка тримає купюри в руках.

22 квітня у Київській області відбудеться реєстрація переселенців на грошову допомогу від благодійного фонду "Право на захист" та УВКБ ООН. Очікується, що збір даних для виплати коштів проведуть за оновленими критеріями.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE із посиланням на інформацію фонду у Telegram.

Хто і де зможе отримати виплати на Київщині

Звернутися до пунктів збору даних можуть громадяни, які проживають у населеному пункті Іванків Київської області. Однак необхідно дотриматися таких умов щодо статусу та тривалості переміщення:

Переселенці (протягом 45 днів), які залишили оселі через загрозу життю/обстріли/обов’язкову евакуацію; ВПО (від 46 днів до шести місяців), які також перемістилися через війну; Громадяни, які повернулися на колишню адресу (після вимушеного переміщення по регіонах або з-за кордону). Умовою є факт повернення протягом останніх 12 місяців та не раніше трьох місяців.

Основними критеріями для відбору для другої та третьої категорії є:

розмір доходу не перевищує 8 300 грн на одну особу на місяць;

врахують близькість до лінії фронту, умови проживання, склад родини, категорію вразливості.

УВКБ надасть допомогу у сумі від 10 800 до 12 300 грн на кожну особу в домогосподарстві залежно від обставин.

Громадяни, які проживають в селищі Іванків, можуть звернутися за консультацією щодо реєстрації, навіть якщо отримували допомогу від інших міжнародних організацій, але з моменту отримання минуло понад три місяці, за адресою: вул. Поліська 1, УСЗН. Прийом відбуватиметься за живою чергою 22 квітня, години роботи з 10:30 до 16:00.

З собою слід взяти такі документи (оригінали):

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

довідку переселенця (або інше підтвердження факту переміщення);

свідоцтво про народження дітей;

банківську картку голови домогосподарства (номер банківського рахунку IBAN);

документи, що підтверджують інвалідність чи опіку.

Важлива присутність усіх членів родини у пункті реєстрації, окрім маломобільних людей та дітей до трьох років за наявності меддовідки.

