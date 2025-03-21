Фіндопомога у 10,8 тис. грн — де стартувала реєстрація на виплати UNHCR

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Сумській області громадяни зможуть отримати матеріальну допомогу за програмою багатоцільової допомоги від UNHCR Ukraine. Кошти будуть доступні тільки в одній з громад.

Про це анонсував пресцентр UNHCR у Telegram.

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Детальніше про програму допомоги від UNHCR

Як розповіли організатори, фінансову допомогу від UNHCR зможуть оформити мешканці Кролевецької територіальної громади у Сумській області.

Кошти будуть доступні для найбільш вразливих категорій населення у розмірі 10,8 тис. грн на кожного члена родини, тобто по 3,6 тис. грн одразу за три місяці. А саме:

переселенці (перемістилися за останні пів року);

біженці (повернулися на колишню адресу проживання з іншого регіону чи з-за кордону).

Гроші виплатять тим, хто має такі категорії вразливості:

фінансовий стан претендентів не перевищує 5,4 тис. грн на одного члена родини;

неповні родини (є лише хтось один із батьків), де є неповнолітні діти чи особи похилого віку;

сім'ї, де зі старших є лише люди похилого віку, які виховують малолітніх дітей;

родини з особами з тяжкими хворобами/інвалідністю.

Зважатимуть на те, чи не реєструвались домогосподарства на міжнародну грошову допомогу раніше.

Як подати заявку на грошову допомогу

Реєстрація на фіндопомогу відбудеться у п'ятницю, 21 березня, у

місті Кролевець (Кролевецька ТГ). Адреса прийому: пл. Миру, 2 (центр культури), години роботи: 12:15-14:00. Громадяни зможуть потрапити на прийом за попереднім записом.

"Увага! Записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомоги можна за номером телефону", — повідомляють організатори.

Контактний номер для попередньої реєстрації — 063 182 68 38.

Надалі в Сумській області також можуть працювати мобільні групи для реєстрації на грошову допомогу. За цим радять стежити в Telegram-каналі.

Раніше ми писали, що в країні відкрили реєстрацію на грошову допомогу за програмою допомоги від Естонії. Виплати можуть отримати громадяни із низьким рівнем доходу та ті, хто проживає у небезпечних областях.

Також ми повідомляли, що у березні стартувала реєстрація на участь у програмі REDpreneurUA. Згідно з нею, можна отримати на власну справу кілька тисяч євро.