Финпомощь в 10,8 тыс. грн — где стартовала регистрация на выплаты UNHCR

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Сумской области граждане смогут получить материальную помощь по программе многоцелевой помощи от UNHCR Ukraine. Средства будут доступны только в одной из громад.

Об этом анонсировал пресс-центр UNHCR в Telegram.

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Подробнее о программе помощи от UNHCR

Как рассказали организаторы, финансовую помощь от UNHCR смогут оформить жители Кролевецкой территориальной громады в Сумской области.

Средства будут доступны для наиболее уязвимых категорий населения в размере 10,8 тыс. грн на каждого члена семьи, то есть по 3,6 тыс. грн сразу за три месяца. А именно:

переселенцы (переместились за последние полгода);

беженцы (вернулись на прежний адрес проживания из другого региона или из-за рубежа).

Деньги выплатят тем, кто имеет такие категории уязвимости:

финансовое состояние претендентов не превышает 5,4 тыс. грн на одного члена семьи;

неполные семьи (есть только кто-то один из родителей), где есть несовершеннолетние дети или пожилые люди;

семьи, где из старших есть только пожилые люди, которые воспитывают малолетних детей;

семьи с лицами с тяжелыми болезнями/инвалидностью.

Будут учитывать то, не регистрировались ли домохозяйства на международную денежную помощь ранее.

Как подать заявку на денежную помощь

Регистрация на финпомощь состоится в пятницу, 21 марта, в

городе Кролевец (Кролевецкая ТГ). Адрес приема: пл. Мира, 2 (центр культуры), часы работы: 12:15-14:00. Граждане смогут попасть на прием по предварительной записи.

"Внимание!" Записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи можно по телефону", — сообщают организаторы.

Контактный номер для предварительной регистрации — 063 182 68 38.

В дальнейшем в Сумской области также могут работать мобильные группы для регистрации на денежную помощь. За этим советуют следить в Telegram-канале.

Ранее мы писали, что в стране открыли регистрацию на денежную помощь по программе помощи от Эстонии. Выплаты могут получить граждане с низким уровнем дохода и те, кто проживает в опасных областях.

Также мы сообщали, что в марте стартовала регистрация на участие в программе REDpreneurUA. Согласно ей, можно получить на собственное дело несколько тысяч евро.