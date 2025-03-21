Финпомощь в 10,8 тыс. грн — где стартовала регистрация на выплаты UNHCR

UNHCR выплатит по 10,8 тыс. грн в марте — где предоставят выплаты
В Сумской области граждане смогут получить материальную помощь по программе многоцелевой помощи от UNHCR Ukraine. Средства будут доступны только в одной из громад.
Об этом анонсировал пресс-центр UNHCR в Telegram.
Подробнее о программе помощи от UNHCR
Как рассказали организаторы, финансовую помощь от UNHCR смогут оформить жители Кролевецкой территориальной громады в Сумской области.
Средства будут доступны для наиболее уязвимых категорий населения в размере 10,8 тыс. грн на каждого члена семьи, то есть по 3,6 тыс. грн сразу за три месяца. А именно:
- переселенцы (переместились за последние полгода);
- беженцы (вернулись на прежний адрес проживания из другого региона или из-за рубежа).
Деньги выплатят тем, кто имеет такие категории уязвимости:
- финансовое состояние претендентов не превышает 5,4 тыс. грн на одного члена семьи;
- неполные семьи (есть только кто-то один из родителей), где есть несовершеннолетние дети или пожилые люди;
- семьи, где из старших есть только пожилые люди, которые воспитывают малолетних детей;
- семьи с лицами с тяжелыми болезнями/инвалидностью.
Будут учитывать то, не регистрировались ли домохозяйства на международную денежную помощь ранее.
Как подать заявку на денежную помощь
Регистрация на финпомощь состоится в пятницу, 21 марта, в
городе Кролевец (Кролевецкая ТГ). Адрес приема: пл. Мира, 2 (центр культуры), часы работы: 12:15-14:00. Граждане смогут попасть на прием по предварительной записи.
"Внимание!" Записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи можно по телефону", — сообщают организаторы.
Контактный номер для предварительной регистрации — 063 182 68 38.
В дальнейшем в Сумской области также могут работать мобильные группы для регистрации на денежную помощь. За этим советуют следить в Telegram-канале.
Ранее мы писали, что в стране открыли регистрацию на денежную помощь по программе помощи от Эстонии. Выплаты могут получить граждане с низким уровнем дохода и те, кто проживает в опасных областях.
Также мы сообщали, что в марте стартовала регистрация на участие в программе REDpreneurUA. Согласно ей, можно получить на собственное дело несколько тысяч евро.
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