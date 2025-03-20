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Українцям виплатять по 11 тис. грн — хто потрапить до списку

20 березня 2025 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Допомога в 11 тис. грн — де стартувала реєстрація на виплати у березні
Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У березні 2025 року БФ "Право на захист" в Сумській області, що співпрацює з Агенцією ООН у справах біженців в Україні, оголосив прийом заявок на фіндопомогу в майже 11 тис. грн. Гроші будуть доступні лише в одному з міст.

Про це повідомляють представники Агентства у Telegram.

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Умови програми фіндопомоги у березні

За словами організаторів, допомога передбачена виключно для мешканців міста Ромни у Сумській області. Гроші отримають вразливі категорії громадян з числа переселенців та біженців. А саме:

  • якщо перемістилися протягом останніх пів року;
  • якщо виїжджали в інший регіон чи за кордон та повернулись додому.

Домогосподарства, які зможуть зареєструватися на виплати:

  • родина має дітей до 18 років та людей похилого віку, є лише батько чи мати;
  • особи похилого віку виховують малолітніх дітей;
  • у родині є тяжкохворі люди, чи особи з інвалідністю;
  • раніше не реєструвались на міжнародну грошову допомогу;
  • низький дохід — не вище 5,4 тис. грн на одну людину в родині.

Якщо родина буде підпадати під вимоги, то на кожного виплатять по 10,8 тис. грн.

Як зареєструватися на фінансову допомогу

Реєстрація на грошову допомогу відбудеться 20 березня у місті Ромни (Роменська ТГ). Адреса прийому: вул. Соборна, 13 (приміщення ЦНАПу), години роботи: 11:00-15:00. Людей прийматимуть за попереднім записом. 

У наступні дні також можуть працювати мобільні групи для реєстрації на фіндопомоги у Сумській області. За цим слід стежити в Telegram-каналі.

"Увага! Записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації на  програму грошової допомоги  можна за номером телефону пункту збору даних у м.Суми — 063 182 68 38", — йдеться у повідомленні.

Також ми писали, що переселенці з однієї із західних областей зможуть отримати фінансову допомогу. Гроші нададуть  закордонні партнери для вразливих категорій громадян. 

Раніше ми розповідали, що українці зможуть цього року отримати фіндопомогу у Херсонській області. Йдеться про виплату у розмірі  60 тис. грн.

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