Допомога від Естонії — хто і як зможе отримати виплати у березні

Жінка тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Естонська рада у справах біженців відкрила онлайн-реєстрацію на багатоцільову грошову допомогу для вразливих категорій громадян. Подати заявки на виплати зможуть громадяни з двох регіонів.

Про це інформує пресслужба організації.

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Виплати можуть отримати громадяни із низьким рівнем доходу та ті, хто проживає у небезпечних регіонах. Грошова допомога спрямовання на покриття витрат на базові потреби, зокрема, продукти харчування та гігієнічні засоби.

Потрібно належати до однієї з вразливих груп:

неповна родина з дітьми (самотні матір/батько);

жінка в родині є єдиним годувальником;

у родині є вагітні;

багатодітні родини з малолітніми дітьми (до 18 років);

у родині є діти до двох років;

є люди з особливими потребами (інвалідність першої/другої групи, тяжкохворі/потребують дороговартісного лікування);

у родині є лише особи похилого віку (від 60 років);

родина частково чи повністю втратила житло;

члени родини отримали поранення чи загинули через бойові дії.

Розмір допомоги та як зареєструватися

Щодо розміру багатоцільової грошової допомоги, то його встановили на рівні 3,6 ти. грн на місяць на одного члена родини. Таку суму вплачуватимуть протягом трьох місяців.

Ті, хто перебувають в зоні дії програми і мають особливі обставини, можуть подати онлайн-запит.

Зазначається, що запити на багатоцільову фіндопомогу прийматимуть за таким розкладом:

22 березня (9:00) — для жителів пріоритетних районів Донецької області

23 березня (9:00) — для жителів пріоритетних районів Луганської області.

Загалом програма поширюється на Запорізьку, Донецьку, Луганську, Харківську та Херсонську області.

"Багатоцільова грошова допомога надається на основі індивідуальної оцінки домогосподарств з урахуванням різних соціально економічних критеріїв та критеріїв вразливості. Всі вразливості повинні бути підтверджені відповідними документами", — додали організатори.

Нагадаємо, у березні відкрилася реєстрація громадян для участі програмі REDpreneurUA. В її рамках деякі вразливі категорії населення зможуть отримати 7 тис. євро.

Також ми повідомляли, що навесні українські жінки зможуть отримати фіндопомогу в 1 тис. доларів. Тревел-гранти нададуть для бізнесвумен та представниць жіночих організацій.