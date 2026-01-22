Відео
Україна
Головна Фінанси UNHCR виплатить по 10,8 тис. грн тим, кому понад 55 років

UNHCR виплатить по 10,8 тис. грн тим, кому понад 55 років

Дата публікації: 22 січня 2026 08:00
Виплати від UNHCR — де і як можна отримати гроші тим, кому 55+
Жінка старшого віку. Фото: Freepik

22 січня 2026 року кілька категорій населення можуть зареєструватися на виплату грошової допомоги від UNHCR Ukraine, що є представництвом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Зокрема, такою можливістю можуть скористатися ті, кому понад 55 років, в одній з українських громад. 

Про це поінформувала пресслужба організації у Telegram-каналі.

Правила надання фіндопомоги від UNHCR 

Мобільна бригада UNHCR Ukraine 22 січня прийматиме громадян у Лебединській громаді Сумської області. Для здійснення попередньої реєстрації потрібна наявність одного з таких офіційних статусів:

  1. Статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), якщо переїзд з небезпечних місць відбувся упродовж шести місяців/повернення на свою колишню адресу проживання;
  2. Статус біженця, якщо виїзд з країни через війну відбувся після 24 лютого 2022 року, однак людина повернулась додому. 

Серед ключових умов права на фіндопомогу для цих двох категорій є відсутність отримання подібних виплат від будь-яких інших благодійних організацій за три останні місяці.

Також важливою є наявність категорії вразливості для надання підтримки виключно тим, хто її дійсно потребує. А саме:

  • родини, де одинокий батько/мати виховує дітей до 18 років, має на утриманні осіб, віком від 55 років;
  • домогосподарства, які складаються тільки з громадян старшого віку (55+);
  • сім'ї, де люди, віком понад 55 років, займаються вихованням малолітніх дітей;
  • домогосподарства, де є громадяни з групою інвалідності/тяжкими хворобами.

При цьому фінансово-економічний стан сім'ї заявника повинен бути низьким. Кошти нададуть тільки тим, у кого розмір доходу на одну особу в родині становить не більш ніж 6,3 тис. грн. 

Розмір фіндопомоги та як оформити у Сумській області

Згідно з правилами програми, претендентам нададуть по 3,6 тис. грн на кожну особу в домогосподарстві тривалістю у три місяці. Тобто одна людина за весь період отримає 10,8 тис. грн. UNHCR Ukraine надішле гроші банківськими переказами/Western Union на рахунки очільників родин. 

Як зазначається, 22 січня мешканців Лебединської громади будуть приймати для проведення консультацій за попереднім записом по номеру телефона: 063 182 68 38.

"Відкрито запис в чергу для прийому у м. Лебедин 22 січня 2026 (четвер)... Адреса прийому: пл. Соборна, 32 (відділ культури та туризму). Години роботи: 10:30 — 15:30", — йдеться у повідомленні.

Заздалегідь потрібно підготувати пакет документів. Йдеться про:

  • паспорт/інший документ, що може посвідчувати особу;
  • ідентифікаційний номер;
  • довідка ВПО (за наявності);
  • номер банківського рахунку;
  • свідоцтво про народження;
  • документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за потреби);
  • посвідчення/медичні довідки.

Раніше ми розповідали, що на заході діє програма з надання грантів. Громадяни можуть отримати понад 30 тис. грн на бізнес.  

Також повідомлялося, що в низці регіонів діє програма з фінпідтримки осіб, постраждалих від війни. Там виплачують від 29 тис. грн, зокрема тим, кому понад 60 років. 

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
