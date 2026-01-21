Виплати від Карітас — де українські родини можуть отримати понад 30 тис. грн

Чоловік та жінка. Фото: Freepik

У західних регіонах громадянам доступна грантова програма, що передбачає надання підтримки у започаткуванні та розширенні бізнесу. Вона розрахована на внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на дані організаторів.

Що відомо про грантову програму для ВПО

Українські домогосподарства, яких війна змусила залишити власні домівки, можуть долучитися до проєкту, що реалізує "Благодійний Фонд "Карітас — Львів УГКЦ".

В рамках проєкту "Родина Родині: Індивідуальна підтримка" громадяни зможуть отримати фінансові гранти на бізнес чи перекваліфікацію.

Така допомога дасть змогу для внутрішніх переселенців підняти показники виробництва аграрної продукції/тваринництва на новий рівень.

Учасники мають підпадати під такі вимоги програми:

Мати офіційний статус внутрішнього переселенця; Не брати участі в схожих програмах підтримки протягом останнього року.

Розміри допомоги та як долучитися до проєкту

Розмір фінансових грантів на розвиток аграрної справи максимально становить 32,4 тис. грн. Гроші дозволяється використовувати виключно на: закупівлю насіння, добрив, кормів, обладнання, худоби, на птахівництво, садівництво, ягідництво, на ветдопомогу та виконання ремонтів.

Розміри бізнес-грантів також не перевищуватимуть суму у 32,4 тис. грн. Їх можна буде використати на розвиток торгівлі, послуги та ремонти.

Сума гранту на професійне навчання чи перекваліфікацію становить 32,4 тис. грн. Коштами можна буде розрахуватися за курс перекваліфікації.

Охочі можуть попередньо зареєструватися у програмі, заповнивши анкету до 31 січня поточного року.

