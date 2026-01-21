Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Гроші від Карітас — хто з родин може оформити понад 30 тис. грн

Гроші від Карітас — хто з родин може оформити понад 30 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 13:00
Виплати від Карітас — де українські родини можуть отримати понад 30 тис. грн
Чоловік та жінка. Фото: Freepik

У західних регіонах громадянам доступна грантова програма, що передбачає надання підтримки у започаткуванні та розширенні бізнесу. Вона розрахована на внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на дані організаторів.  

Реклама
Читайте також:

Що відомо про грантову програму для ВПО

Українські домогосподарства, яких війна змусила залишити власні домівки, можуть долучитися до проєкту, що реалізує "Благодійний Фонд "Карітас — Львів УГКЦ".

В рамках проєкту "Родина Родині: Індивідуальна підтримка" громадяни зможуть отримати фінансові гранти на бізнес чи перекваліфікацію.

Така допомога дасть змогу для внутрішніх переселенців підняти показники виробництва аграрної продукції/тваринництва на новий рівень.

Учасники мають підпадати під такі вимоги програми:

  1. Мати офіційний статус внутрішнього переселенця;
  2. Не брати участі в схожих програмах підтримки протягом останнього року.

Розміри допомоги та як долучитися до проєкту

Розмір фінансових грантів на розвиток аграрної справи максимально становить 32,4 тис. грн. Гроші дозволяється використовувати виключно на: закупівлю насіння, добрив, кормів, обладнання, худоби, на птахівництво, садівництво, ягідництво, на ветдопомогу та виконання ремонтів.

Розміри бізнес-грантів також не перевищуватимуть суму у 32,4 тис. грн. Їх можна буде використати на розвиток торгівлі, послуги та ремонти. 

Сума гранту на професійне навчання чи перекваліфікацію становить 32,4 тис. грн. Коштами можна буде розрахуватися за курс перекваліфікації. 

Охочі можуть попередньо зареєструватися у програмі, заповнивши анкету до 31 січня поточного року.

Раніше ми повідомляли, що в Україні діє програма з підтримки фермерів. В її рамках нададуть по 1,5 тис. доларів. 

Ще писали, що УВКБ ООН працює у Сумській області. Там відкрили реєстрацію на фіндопомогу у розмірі 10,8 тис. грн

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації