Виплати у понад 29 тис. грн — де доступна допомога для громадян віком від 60 років

Українські громадяни. Фото: Vladimir Prycek

Українські громадяни у низці областей можуть взяти участь у програмі з фінансової підтримки постраждалих від війни. В її рамках передбачається надання від 29 тис. грн, зокрема, для багатодітних, малозабезпечених та громадян віком понад 60 років.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів.

Де діє програма допомоги у понад 29 тис. грн

Українці можуть долучитися до "Програми екстреної підтримки засобів до існування", що передбачає надання вразливим домогосподарствам можливості доступу до засобів для існування та створення нових джерел доходу для постраждалих від війни.

Загалом програма охопить Дніпропетровський, Донецький, Запорізький, Кіровоградський, Полтавський та Черкаський регіони.

Домогосподарства матимуть право спрямувати фінансову допомогу на запуск та відновлення економічної діяльності.

Програма розрахована на громадян, які мають категорію вразливості:

внутрішніх переселенців;

безробітних;

багатодітних сімей;

родин з дітьми до двох років;

самотніх матерів/батьків з дітьми;

громадян з інвалідністю 1-2 групи, хронічними захворюваннями;

людей похилого віку (від 60 років).

Розміри допомоги та як зареєструватися

Грошова допомога надаватиметься у розмірі від 29 тис. до 42 тис. грн на різні види госпдіяльності.

Зокрема, на птахівництво виплатять 30 тис. грн, на виробництво м’ясної та молочної продукції нададуть 42 тис. грн, на виробництво свинини — 31 тис. грн, на кролівництво, козівництво, а також на бджільництво — 29 тис. грн, на випуск харчової продукції та на надання сервісів — 42 тис. грн.

Нині заявки приймають:

у Дніпропетровській області: Кам’янський район, Затишнянська громада — до 1 лютого, Синельниківський район, Раївська та Іларіонівська громада — до 1 лютого.

у Запорізькій області: Запорізький район, Михайлівська громада — до 8 лютого.

Для реєстрації необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму.

