Выплаты от UNHCR — где и как можно получить деньги тем, кому 55+

22 января 2026 года несколько категорий населения могут зарегистрироваться на выплату денежной помощи от UNHCR Ukraine, что является представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). В частности, такой возможностью могут воспользоваться те, кому более 55 лет, в одной из украинских громад.

Об этом проинформировала пресс-служба организации в Telegram-канале.

Правила предоставления финпомощи от UNHCR

Мобильная бригада UNHCR Ukraine 22 января будет принимать граждан в Лебединской громаде Сумской области. Для осуществления предварительной регистрации требуется наличие одного из следующих официальных статусов:

Статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), если переезд из опасных мест состоялся в течение шести месяцев/возвращение на свой прежний адрес проживания; Статус беженца, если выезд из страны из-за войны состоялся после 24 февраля 2022 года, однако человек вернулся домой.

Среди ключевых условий права на финпомощь для этих двух категорий является отсутствие получения подобных выплат от любых других благотворительных организаций за три последних месяца.

Также важно наличие категории уязвимости для оказания поддержки исключительно тем, кто в ней действительно нуждается. А именно:

семьи, где одинокий отец/мать воспитывает детей до 18 лет, имеет на содержании лиц в возрасте от 55 лет;

домохозяйства, которые состоят только из граждан старшего возраста (55+);

семьи, где люди, старше 55 лет, занимаются воспитанием малолетних детей;

домохозяйства, где есть граждане с группой инвалидности/тяжелыми болезнями.

При этом финансово-экономическое состояние семьи заявителя должно быть низким. Средства предоставят только тем, у кого размер дохода на одного человека в семье составляет не более 6,3 тыс. грн.

Размер финпомощи и как оформить в Сумской области

Согласно правилам программы, претендентам предоставят по 3,6 тыс. грн на каждого человека в домохозяйстве продолжительностью в три месяца. То есть один человек за весь период получит 10,8 тыс. грн. UNHCR Ukraine направит деньги банковскими переводами/Western Union на счета руководителей семей.

Как отмечается, 22 января жителей Лебединской громады будут принимать для проведения консультаций по предварительной записи по номеру телефона: 063 182 68 38.

"Открыта запись в очередь для приема в г. Лебедин 22 января 2026 (четверг)... Адрес приема: пл. Соборная, 32 (отдел культуры и туризма). Часы работы: 10:30 — 15:30", — говорится в сообщении.

Заранее нужно подготовить пакет документов. Речь идет о:

паспорт/другой документ, который может удостоверять личность;

идентификационный номер;

справка ВПЛ (при наличии);

номер банковского счета;

свидетельство о рождении;

документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при необходимости);

удостоверение/медицинские справки.

