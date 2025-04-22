Виплата 3,6 тис. грн — хто і де отримає фіндопомогу від UNHCR у квітні

Людина дістає грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У квітні 2025 року деякі українці зможуть отримати фінансову допомогу за програмою багатоцільової допомоги від UNHCR. У кількох населених пунктах Сумської області продовжать працювати мобільні бригади.

Про це повідомляється в анонсі UNHCR у Telegram-каналі.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про фіндопомогу від UNHCR у квітні

Цього місяця UNHCR продовжує реалізовувати програму підтримки громадян на Сумщині. Зокрема, 23 квітня благодійний фонд "Право на захист" реєструватиме на виплати громадян у м. Кролевець.

Жителі цього регіону зможуть отримати тримісячну фінансову підтримку у розмірі 3,6 тис. грн. Таку суму будуть виплачувати на кожного члена в родині.

Проте ті, хто раніше отримував грошову допомогу від благодійників, не зможуть оформити кошти, лише, якщо підпадатимуть під категорії вразливості.

Хто зможе оформити допомогу та як подати заявку

Згідно з вимогами програми, надання фінпідтримки у квітні 2025 року відбудеться для таких категорій осіб:

громадян, які мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

громадян, які повернулися з іншої області чи з-за кордону після вимушеного переїзду через війну.

Кошти нададуть тим, хто має один із таких критеріїв вразливості:

родина складається лише з когось одного з батьків та неповнолітніх дітей, осіб, яким понад 55 років;

сім'ю очолюють одинокі особи похилого віку від 55 років/або, якщо такі особи виховують неповнолітніх дітей;

родина має одного чи кілька членів з особливими потребами (важка хвороба/інвалідність);

дохід на одну особу в родині не перевищує 5,4 тис. грн.

Заявки для запису в чергу у м. Кролевець на 23 квітня 2025 можна подати за номером телефону: 063 182 68 38.

За цим же номером громадяни зможуть уточнити свій номер в черзі. Благодійники доступні у будні з 9:00 до 16:00.

Раніше ми писали, що громадяни, які змушені мешкати в чужому житлі через війну, отримають грошову допомогу на оренду. Такою можливістю українці можуть скористатися у п'яти областях.

Також ми повідомляли, що у 2025 році у Києві влада надає допомогу до 10 тис. грн. Право на виплати мають малозабезпечені родини, зокрема з числа внутрішніх переселенців.