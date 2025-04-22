Виплати від ООН — у п'ятьох регіонах доступна допомога у квітні

Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці, які були вимушені залишити власні оселі через війну, можуть отримати допомогу на оренду житла. Заявки приймають представники благодійної організації "Право на захист" у кількох регіонах.

Про це інформує пресслужба фонду.

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Детальніше про допомогу на оренду житла

Як зазначається, проєкт допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) реалізують за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Грошову допомогу на покриття витрат на оренду житла можуть отримати жителі п’яти областей України:

Київ та Київська;

Дніпропетровська;

Полтавська;

Кіровоградська;

Запорізька.

Ключова мета проєкту — кількамісячна фінансова допомога ВПО, які надалі зможуть самі орендувати житло. Вони повинні мати підтвердження того, що планують вийти на свою фінансову самостійність (працевлаштування, відкриття бізнесу, проходження навчання чи перекваліфікація).

Також мають самостійно знайти житло для оренди та оплатити перші два місяці проживання, після чого витрати компенсують в рамках програми.

Гроші нададуть тим, хто раніше не отримував допомогу на оренду житла.

Оголошення. Джерело: "Право на захист"

Хто і як може подати заявку

Долучитися до програми допомоги з оренди житла можуть:

переселенці та біженці, які проживають в місцях тимчасового проживання, загрожує виселення;

переселенці та особи, які повернулися з-за кордону, які орендують житло з незадовільними умовами.

Для того, щоб зареєструватися, потрібно заповнити онлайн-форму. Після перевірки фахівці фонду запросять заявника на співбесіду та ухвалять рішення про включення громадянина до програми.

Кошти перераховуватимуть на цифровий гаманець Vibrant на ім’я голови сім'ї.

Нагадаємо, в рамках проєкту "Віднова" українці, які прагнуть навчатися чи розвивати бізнес, зможуть отримати гранти. Розмір допомоги становить 5 тис. доларів.

Також ми писали про те, що українським жінкам в рамках гарантованого конкурсу виплатять по 1 тис. доларів на Київщині. Гроші нададуть тим, хто має бізнес в аграрній сфері.