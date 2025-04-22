Выплата 3,6 тыс. грн — кто и где получит финпомощь от UNHCR в апреле

UNHCR будет выплачивать по 3,6 тыс. грн ежемесячно — кто в списке
В апреле 2025 года некоторые украинцы смогут получить финансовую помощь по программе многоцелевой помощи от UNHCR. В нескольких населенных пунктах Сумской области продолжат работать мобильные бригады.
Об этом сообщается в анонсе UNHCR в Telegram-канале.
Подробнее о финпомощи от UNHCR в апреле
В этом месяце UNHCR продолжает реализовывать программу поддержки граждан на Сумщине. В частности, 23 апреля благотворительный фонд "Право на защиту" будет регистрировать на выплаты граждан в г. Кролевец.
Жители этого региона смогут получить трехмесячную финансовую поддержку в размере 3,6 тыс. грн. Такую сумму будут выплачивать на каждого члена в семье.
Однако те, кто ранее получал денежную помощь от благотворителей, не смогут оформить средства, только если будут подпадать под категории уязвимости.
Кто сможет оформить помощь и как подать заявку
Согласно требованиям программы, предоставление финподдержки в апреле 2025 года состоится для таких категорий лиц:
- граждан, имеющих статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
- граждан, которые вернулись из другой области или из-за границы после вынужденного переезда из-за войны.
Средства предоставят тем, кто имеет один из следующих критериев уязвимости:
- семья состоит только из кого-то одного из родителей и несовершеннолетних детей, лиц, которым более 55 лет;
- семью возглавляют одинокие лица пожилого возраста от 55 лет/или, если такие лица воспитывают несовершеннолетних детей;
- семья имеет одного или несколько членов с особыми потребностями (тяжелая болезнь/инвалидность);
- доход на одного человека в семье не превышает 5,4 тыс. грн.
Заявки для записи в очередь в г. Кролевец на 23 апреля 2025 года можно подать по телефону: 063 182 68 38.
По этому же номеру граждане смогут уточнить свой номер в очереди. Благотворители доступны в будни с 9:00 до 16:00.
Ранее мы писали, что граждане, которые вынуждены жить в чужом жилье из-за войны, получат денежную помощь на аренду. Такой возможностью украинцы могут воспользоваться в пяти областях.
Также мы сообщали, что в 2025 году в Киеве власти предоставляют помощь до 10 тыс. грн. Право на выплаты имеют малообеспеченные семьи, в том числе из числа внутренних переселенцев.
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