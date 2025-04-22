Выплата 3,6 тыс. грн — кто и где получит финпомощь от UNHCR в апреле

Человек достает денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В апреле 2025 года некоторые украинцы смогут получить финансовую помощь по программе многоцелевой помощи от UNHCR. В нескольких населенных пунктах Сумской области продолжат работать мобильные бригады.

Об этом сообщается в анонсе UNHCR в Telegram-канале.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о финпомощи от UNHCR в апреле

В этом месяце UNHCR продолжает реализовывать программу поддержки граждан на Сумщине. В частности, 23 апреля благотворительный фонд "Право на защиту" будет регистрировать на выплаты граждан в г. Кролевец.

Жители этого региона смогут получить трехмесячную финансовую поддержку в размере 3,6 тыс. грн. Такую сумму будут выплачивать на каждого члена в семье.

Однако те, кто ранее получал денежную помощь от благотворителей, не смогут оформить средства, только если будут подпадать под категории уязвимости.

Кто сможет оформить помощь и как подать заявку

Согласно требованиям программы, предоставление финподдержки в апреле 2025 года состоится для таких категорий лиц:

граждан, имеющих статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ);

граждан, которые вернулись из другой области или из-за границы после вынужденного переезда из-за войны.

Средства предоставят тем, кто имеет один из следующих критериев уязвимости:

семья состоит только из кого-то одного из родителей и несовершеннолетних детей, лиц, которым более 55 лет;

семью возглавляют одинокие лица пожилого возраста от 55 лет/или, если такие лица воспитывают несовершеннолетних детей;

семья имеет одного или несколько членов с особыми потребностями (тяжелая болезнь/инвалидность);

доход на одного человека в семье не превышает 5,4 тыс. грн.

Заявки для записи в очередь в г. Кролевец на 23 апреля 2025 года можно подать по телефону: 063 182 68 38.

По этому же номеру граждане смогут уточнить свой номер в очереди. Благотворители доступны в будни с 9:00 до 16:00.

Ранее мы писали, что граждане, которые вынуждены жить в чужом жилье из-за войны, получат денежную помощь на аренду. Такой возможностью украинцы могут воспользоваться в пяти областях.

Также мы сообщали, что в 2025 году в Киеве власти предоставляют помощь до 10 тыс. грн. Право на выплаты имеют малообеспеченные семьи, в том числе из числа внутренних переселенцев.