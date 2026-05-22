Виплати від UNHCR Ukraine: хто і де зможе отримати фіндопомогу у 4 100 грн

22 травня 2026 року представництво Агенції ООН у справах біженців UNHCR Ukraine відкрило реєстрацію на оформлення грошової допомоги у ще одній прифронтовій громаді. Долучитися до програми підтримки, розрахованої на три місяці, можуть лише три групи громадян.

Хто і де зможе отримати фіндопомогу від UNHCR Ukraine

Згідно з оновленими правилами Агенції ООН у справах біженців, постраждалі від війни громадяни отримають більші суми допомоги. Так, залежно від життєвих обставин нарахують одразу за три місяці від 10 800 (по 3 600 грн щомісяця) до 12 300 грн (по 4 100 грн щомісяця).

22 травня доступна реєстрація на виплати у місті Тростянець Сумської області. Програма передбачена для кількох категорій громадян, які особливо постраждали через війну.

Йдеться про тих, кому довелося рятувати життя, залишивши власні домівки. Залежно від термінів переміщення внутрішньо переміщені особи (ВПО) та біженці отримають право на індивідуальні суми допомоги. А саме:

Внутрішні переселенці, які отримали такий статус недавно (до 45 днів), і виїхали через реальну загрозу для життя, обстріли чи обов’язкову евакуацію. ВПО, якщо термін пересування по країні становить від 46 днів до пів року, а виїхали через реальні небезпеки. Українці, які повернулись на свою колишню адресу проживання з інших регіонів чи з-за кордону упродовж року та не раніше трьох місяців.

Важливими під час відбору для права на виплати будуть такі умови:

дохід у середньому за місяць не перевищує 8 300 грн на кожну людину в родині;

враховується ступінь близькості до лінії фронту, рівень умов проживання, склад домогосподарства, наявність вразливостей.

Звертатися за виплатами можна, якщо від отримання останньої допомоги від інших благодійників минуло більш ніж три місяці.

Як оформити допомогу та необхідний пакет документів

Громадяни, які мешкають у Тростянецькій громаді, можуть записатися у чергу до пункту збору даних UNHCR Ukraine за номером телефону.

"До уваги мешканців Тростянецької громади! Відкрито запис в чергу для прийому у м. Тростянець на 22 травня 2026 (п'ятниця), реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38. Уточнити свій номер в черзі можна за телефоном пункту збору даних", — зазначається у повідомленні.

Після цього організатори зателефонують для перевірки відповідності вимогам програми для візиту до пункту збору даних. Остаточне рішення про право на виплати стане відоме після співбесіди з фахівцем фонду.

З собою потрібно буде взяти для всіх членів родини такі документи (оригінали):

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

довідку переселенця (інше підтвердження виїзду);

свідоцтво про народження дітей;

номер банківського рахунку IBAN;

документи, що підтвердять інвалідність/опіку.

