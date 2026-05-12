Виплати від Франції: кому доступна щомісячна допомога у 1 800 грн на пів року

У травні 2026 року у рамках Консорціуму реагування, координованого французькою гуманітарною організацією Acted (Agency for Technical Cooperation and Development), жителі одного з регіонів зможуть оформити щомісячну грошову допомогу у розмірі 1 800 грн на пів року. Однак потрібно відповідати певним умовам програми.

Про те, хто і де може отримати виплати, розповідає видання Новини.LIVE.

Кому доступна грошова допомога від Франції

Як зазначається, благодійний фонд "Право на захист" у межах Консорціуму реагування розпочав реєстрацію громадян на надання фіндопомоги для жителів Сумської області, що потерпає від російських обстрілів. Виплати будуть доступні мешканцям Тростянецької громади Охтирського району.

У рамках програми передбачається надання 1 800 грн на кожного члена родини щомісяця. Оскільки підтримка розрахована на шість місяців, то загальна сума може становити 10 800 грн на одну особу.

Звернутися за допомогою зможуть домогосподарства, які відповідатимуть умовам реєстрації:

внутрішньо переміщені особи (ВПО) або місцеві мешканці;

проживання біля лінії фронту або держкордону з РФ у визначених регіонах програми;

дохід не вище 8422 на одну особу.

Також у рамках програми передбачається реєстрація для переселенців, які:

залишили свої оселі через ризики для безпеки та гідності;

переїхали більш ніж 45 днів тому, проте не більш ніж пів року тому;

проживають за 50 км від лінії фронту чи держкордону з РФ.

Відбір учасників буде здійснюватися на основі комплексного оцінювання, куди входитимуть:

Статус зайнятості; Наявність інвалідності, хвороб; Склад домогосподарства (наприклад, самотні батьки); Вік членів родини; Близькість до лінії фронту; Тип населеного пункту (сільський чи міський); Статус переміщення.

Як відбуватиметься реєстрація у програмі допомоги

За даними організаторів, реєстрація можлива за попереднім записом через е-чергу.

"Якщо характеристики вашого домогосподарства за результатами комплексної оцінки свідчать про високий рівень потреб, співробітники Фонду зателефонують вам для верифікації інформації та запрошення на очну реєстрацію з повідомленням дати, часу та місця її проведення", — йдеться у повідомленні.

Подальша реєстрація на отримання допомоги відбудеться у приміщенні Тростянецької міської ради по вулиці Миру 6 (мала сесійна зала) з 18 по 22 травня, після дзвінка від фахівців фонду.

Однак заявників попередили, що відповідність одному або кільком критеріям ще не гарантуватиме участі в програмі. Для підтвердження відповідності вимогам програми й категоріям вразливості потрібно надати відповідні документи. Йдеться про:

паспорт громадянина, документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код для всіх членів домогосподарства;

номер IBAN особистого рахунку;

документи, що підтвердять склад домогосподарства/наявність уразливостей.

