Головна Фінанси Українці отримають по 44 000 грн: хто і як може подати заявку

Дата публікації: 21 травня 2026 13:00
Виплати від 44 000 грн: де і кому з українців нададуть грошову допомогу
Жінка за комп'ютером, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році у двох українських регіонах діє міжнародна програма підтримки підприємств, що постраждали у результаті війни. У її рамках громадяни зможуть оформити фінансові гранти на відновлення та розвиток бізнесу у розмірі близько 44 000 грн.

Про те, хто з українців може скористатися грантовою допомогою, розповідають Новини.LIVE.

Кому і де доступна грошова допомога у 2026 році

За інформацією організаторів, виплати доступні для підприємців, які постраждали від війни, у відновленні або продовженні діяльності у таких громадах:

  • у Харківській області: Вільхівська, Роганська, Безлюдівська, Мала Данилівська, Височанська, Дергачівська, Солоницівська, Пісочанська, Циркунівська та Золочівська;
  • у Миколаївській області: Баштанський, Вознесенський та Миколаївський райони.

Малі та середні підприємства та підприємці, які постраждали від війни, можуть отримати допомогу на основі таких вимог:

  1. Підприємство офіційно зареєстроване з максимальною чисельністю робітників — до 20 осіб;
  2. Є досвід роботи у сфері бізнесу мінімум два роки; 
  3. Немає боргів сплати податки за останні шість місяців;
  4. Є бізнес-план з описом того, як використовуватиметься грант;
  5. Товар чи послуги мають відповідати ринковому попиту;
  6. Немає юридичних перешкод для отримання гранту;
  7. Відсутня аналогічна допомога за останні пів року.

Зокрема, розгорнутий та добре підготовлений бізнес-план дасть переваги в ухваленні кінцевого рішення щодо права на грант.

Які суми допомоги можна отримати та як зареєструватися

У рамках програми, можна буде оформити грант у розмірі від 1 000 до 5 000 доларів (від 43 950 грн до 219 750 грн), залежно від розміру та бізнес-плану кожного підприємства.

Для реєстрації на отримання гранту потрібно заповнити спеціальну анкету.  

Заявки оцінять за критеріями відбору програми і організатори зв'яжуться з підприємствами, якщо їм відповідатимуть.

Заявки можна подавати до 31 травня у Харківській області та до 30 червня у Миколаївській області.  

Проте кількість грантів обмежена і посилання для реєстрації можуть закрити.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, хто отримає право на грошову допомогу від UNICEF. Йдеться про додаткову підтримку українських родин з дітьми з інвалідністю підгрупи А. Розмір виплати на кожну становить 6 500 грн. Допомогу нададуть близько 9 000 дітей.  

Також Новини.LIVE писали, що стартувала реєстрація у програмі підтримки від УВКБ ООН у Лебединській громаді Сумської області. У рамках програми можуть виплатити суми від 10 800 (3 600 грн щомісяця) до 12 300 грн (4 100 грн). 

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Ксенія Симонова
