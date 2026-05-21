Виплати від 44 000 грн: де і кому з українців нададуть грошову допомогу

У 2026 році у двох українських регіонах діє міжнародна програма підтримки підприємств, що постраждали у результаті війни. У її рамках громадяни зможуть оформити фінансові гранти на відновлення та розвиток бізнесу у розмірі близько 44 000 грн.

Новини.LIVE.

Кому і де доступна грошова допомога у 2026 році

За інформацією організаторів, виплати доступні для підприємців, які постраждали від війни, у відновленні або продовженні діяльності у таких громадах:

у Харківській області: Вільхівська, Роганська, Безлюдівська, Мала Данилівська, Височанська, Дергачівська, Солоницівська, Пісочанська, Циркунівська та Золочівська;

у Миколаївській області: Баштанський, Вознесенський та Миколаївський райони.

Малі та середні підприємства та підприємці, які постраждали від війни, можуть отримати допомогу на основі таких вимог:

Підприємство офіційно зареєстроване з максимальною чисельністю робітників — до 20 осіб; Є досвід роботи у сфері бізнесу мінімум два роки; Немає боргів сплати податки за останні шість місяців; Є бізнес-план з описом того, як використовуватиметься грант; Товар чи послуги мають відповідати ринковому попиту; Немає юридичних перешкод для отримання гранту; Відсутня аналогічна допомога за останні пів року.

Зокрема, розгорнутий та добре підготовлений бізнес-план дасть переваги в ухваленні кінцевого рішення щодо права на грант.

Які суми допомоги можна отримати та як зареєструватися

У рамках програми, можна буде оформити грант у розмірі від 1 000 до 5 000 доларів (від 43 950 грн до 219 750 грн), залежно від розміру та бізнес-плану кожного підприємства.

Для реєстрації на отримання гранту потрібно заповнити спеціальну анкету.

Заявки оцінять за критеріями відбору програми і організатори зв'яжуться з підприємствами, якщо їм відповідатимуть.

Заявки можна подавати до 31 травня у Харківській області та до 30 червня у Миколаївській області.

Проте кількість грантів обмежена і посилання для реєстрації можуть закрити.

