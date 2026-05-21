Виплати від 44 000 грн: де і кому з українців нададуть грошову допомогу

Українці отримають по 44 000 грн: хто і як може подати заявку
У 2026 році у двох українських регіонах діє міжнародна програма підтримки підприємств, що постраждали у результаті війни. У її рамках громадяни зможуть оформити фінансові гранти на відновлення та розвиток бізнесу у розмірі близько 44 000 грн.
Про те, хто з українців може скористатися грантовою допомогою, розповідають Новини.LIVE.
Кому і де доступна грошова допомога у 2026 році
За інформацією організаторів, виплати доступні для підприємців, які постраждали від війни, у відновленні або продовженні діяльності у таких громадах:
- у Харківській області: Вільхівська, Роганська, Безлюдівська, Мала Данилівська, Височанська, Дергачівська, Солоницівська, Пісочанська, Циркунівська та Золочівська;
- у Миколаївській області: Баштанський, Вознесенський та Миколаївський райони.
Малі та середні підприємства та підприємці, які постраждали від війни, можуть отримати допомогу на основі таких вимог:
- Підприємство офіційно зареєстроване з максимальною чисельністю робітників — до 20 осіб;
- Є досвід роботи у сфері бізнесу мінімум два роки;
- Немає боргів сплати податки за останні шість місяців;
- Є бізнес-план з описом того, як використовуватиметься грант;
- Товар чи послуги мають відповідати ринковому попиту;
- Немає юридичних перешкод для отримання гранту;
- Відсутня аналогічна допомога за останні пів року.
Зокрема, розгорнутий та добре підготовлений бізнес-план дасть переваги в ухваленні кінцевого рішення щодо права на грант.
Які суми допомоги можна отримати та як зареєструватися
У рамках програми, можна буде оформити грант у розмірі від 1 000 до 5 000 доларів (від 43 950 грн до 219 750 грн), залежно від розміру та бізнес-плану кожного підприємства.
Для реєстрації на отримання гранту потрібно заповнити спеціальну анкету.
Заявки оцінять за критеріями відбору програми і організатори зв'яжуться з підприємствами, якщо їм відповідатимуть.
Заявки можна подавати до 31 травня у Харківській області та до 30 червня у Миколаївській області.
Проте кількість грантів обмежена і посилання для реєстрації можуть закрити.
