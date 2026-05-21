Виплати UNICEF: кому передбачені 6 500 грн та куди звертатися

Грошова допомога UNICEF: кому з родин виплатять 6 500 грн
У травні 2026 року стартують виплати фінансової допомоги для родин з дітьми від Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (UNICEF). У Пенсійному фонді України (ПФУ) уточнили особливості нарахування відповідних виплат.
Про це йдеться у повідомленні ПФУ, інформує видання Новини.LIVE.
Хто отримає право на грошову допомогу від UNICEF
Йдеться про додаткову підтримку українських родин з боку уряду та UNICEF. Виплати передбачені дітям з інвалідністю підгрупи А. Розмір допомоги на кожну таку дитину становитиме 6 500 грн.
Згідно з планами, грошову допомогу нададуть для близько 9 000 дітей. Відповідне фінансування вже доступне у низці регіонів. Програма підтримки пошириться на дев'ять прифронтових областей:
- Чернігівську;
- Дніпропетровську;
- Донецьку;
- Харківську;
- Херсонську;
- Миколаївську;
- Одеську;
- Сумську;
- Запорізьку.
"Пенсійний фонд України спрямував понад 50 млн грн на виплату одноразової грошової допомоги на дітей з інвалідністю підгрупи А, які проживають на території дев’яти областей України", — йдеться у повідомленні.
Особливості нарахування виплат для дітей
За даними ПФУ, кошти виплатять за попередньо сформованими списками на основі інформації Єдиної інформсистеми соціальної сфери.
Після здійснення моніторингу даних у списках Пенсійний фонд сповістить отримувачів про отримання права на виплати. Повідомлення слід очікувати у мобільному застосунку держпослуг "Дія" за наявності. Тих, хто не має сучасних гаджетів, повідомлять по контактному номеру телефону та через електронну форму.
Також уточнити можливість отримання допомоги можна у сервісних центрах ПФУ.
Однак у ПФУ попередили, що не отримають виплати ті, хто раніше оформив одноразову допомогу у 6 500 грн в рамках програми "Зимова підтримка 2025/2026".
Кошти будуть нараховані одному із законних представників дитини, який отримує соцвиплати на особу з інвалідністю підгрупи А.
Перевірити інформацію щодо виплати одержувачі можуть в особистому кабінеті на порталі е-послуг ПФУ. Для цього необхідно:
- зайти або авторизуватись на сайті;
- у меню ліворуч обрати рубрику "Мої повідомлення";
- у новому віконці перейти в "Індивідуальні повідомлення";
- ознайомитись з інформацією щодо права на допомогу.
