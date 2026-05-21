Головна Фінанси Грошова допомога UNICEF: кому з родин виплатять 6 500 грн

Дата публікації: 21 травня 2026 11:00
Виплати UNICEF: кому передбачені 6 500 грн та куди звертатися
Гроші, жінка з маленькою дитиною. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У травні 2026 року стартують виплати фінансової допомоги для родин з дітьми від Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (UNICEF). У Пенсійному фонді України (ПФУ) уточнили особливості нарахування відповідних виплат.

Про це йдеться у повідомленні ПФУ, інформує видання Новини.LIVE.

Хто отримає право на грошову допомогу від UNICEF

Йдеться про додаткову підтримку українських родин з боку уряду та UNICEF. Виплати передбачені дітям з інвалідністю підгрупи А. Розмір допомоги на кожну таку дитину становитиме 6 500 грн. 

Згідно з планами, грошову допомогу нададуть для близько 9 000 дітей. Відповідне фінансування вже доступне у низці регіонів. Програма підтримки пошириться на дев'ять прифронтових областей:

  • Чернігівську;
  • Дніпропетровську;
  • Донецьку;
  • Харківську;
  • Херсонську;
  • Миколаївську;
  • Одеську;
  • Сумську;
  • Запорізьку.

"Пенсійний фонд України спрямував понад 50 млн грн на виплату одноразової грошової допомоги на дітей з інвалідністю підгрупи А, які проживають на території дев’яти областей України", — йдеться у повідомленні.

Особливості нарахування виплат для дітей

За даними ПФУ, кошти виплатять за попередньо сформованими списками на основі інформації Єдиної інформсистеми соціальної сфери.

Після здійснення моніторингу даних у списках Пенсійний фонд сповістить отримувачів про отримання права на виплати. Повідомлення слід очікувати у мобільному застосунку держпослуг "Дія" за наявності. Тих, хто не має сучасних гаджетів, повідомлять по контактному номеру телефону та через електронну форму.

Також уточнити можливість отримання допомоги можна у сервісних центрах ПФУ.

Однак у ПФУ попередили, що не отримають виплати ті, хто раніше оформив одноразову допомогу у 6 500 грн в рамках програми "Зимова підтримка 2025/2026".

Кошти будуть нараховані одному із законних представників дитини, який отримує соцвиплати на особу з інвалідністю підгрупи А.

Перевірити інформацію щодо виплати одержувачі можуть в особистому кабінеті на порталі е-послуг ПФУ. Для цього необхідно:

  • зайти або авторизуватись на сайті;
  • у меню ліворуч обрати рубрику "Мої повідомлення";
  • у новому віконці перейти в "Індивідуальні повідомлення";
  • ознайомитись з інформацією щодо права на допомогу.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що УВКБ ООН приймає заявки на допомогу від біженців та внутрішньо переміщених осіб на Сумщині. Суми виплат у рамках програми будуть різнитися. Зокрема, дехто отримає 10 800 (по 3 600 грн щомісяця) або 12 300 грн (по 4 100 грн).  

Також Новини.LIVE писали, що у травні "Карітас України" надасть грошову підтримку для переселенців. Виплати розраховані на три місяці. У рамках програми всі члени родини отримають по 4 100 грн на базові потреби після евакуації. Загалом кожен зможе розраховувати на 12 300 грн. 

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
