Выплаты от UNHCR Ukraine: кто и где сможет получить финпомощь в 4 100 грн

22 мая 2026 года представительство Агентства ООН по делам беженцев UNHCR Ukraine открыло регистрацию на оформление денежной помощи в еще одной прифронтовой громаде. Приобщиться к программе поддержки, рассчитанной на три месяца, могут только три группы граждан.

О том, кому доступно оформление выплат по программе, рассказывают Новини.LIVE.

Кто и где сможет получить финпомощь от UNHCR Ukraine

Согласно обновленным правилам Агентства ООН по делам беженцев, пострадавшие от войны граждане получат несколько большие суммы помощи. Так, в зависимости от жизненных обстоятельств начислят сразу за три месяца от 10 800 (по 3 600 грн ежемесячно) до 12 300 грн (по 4 100 грн ежемесячно).

22 мая доступна регистрация на выплаты в городе Тростянец Сумской области. Программа предусмотрена для нескольких категорий граждан, которые особенно пострадали из-за войны.

Речь идет о тех, кому пришлось спасать жизнь, оставив собственные дома. В зависимости от сроков перемещения внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и беженцы получат право на индивидуальные суммы помощи. А именно:

Внутренние переселенцы, которые получили такой статус недавно (до 45 дней), и выехали из-за реальной угрозы для жизни, обстрелов или обязательной эвакуации. ВПЛ, если срок передвижения по стране составляет от 46 дней до полугода, а выехали из-за реальных опасностей. Украинцы, которые вернулись на свой прежний адрес проживания из других регионов или из-за рубежа в течение года и не ранее трех месяцев.

Важными при отборе для права на выплаты будут следующие условия:

доход в среднем за месяц не превышает 8 300 грн на каждого человека в семье;

учитывается степень близости к линии фронта, уровень условий проживания, состав домохозяйства, наличие уязвимостей.

Обращаться за выплатами можно, если от получения последней помощи от других благотворителей прошло более трех месяцев.

Как оформить помощь и необходимый пакет документов

Граждане, проживающие в Тростянецкой громаде, могут записаться в очередь в пункт сбора данных UNHCR Ukraine по телефону.

"Вниманию жителей Тростянецкой громады! Открыта запись в очередь для приема в г. Тростянец на 22 мая 2026 (пятница), регистрация происходит по телефону 063 182 68 38. Уточнить свой номер в очереди можно по телефону пункта сбора данных", — отмечается в сообщении.

После этого организаторы позвонят для проверки соответствия требованиям программы для визита в пункт сбора данных. Окончательное решение о праве на выплаты станет известно после собеседования со специалистом фонда.

С собой нужно будет взять для всех членов семьи такие документы (оригиналы):

паспорт гражданина;

идентификационный код;

справку переселенца (другое подтверждение выезда);

свидетельство о рождении детей;

номер банковского счета IBAN;

документы, подтверждающие инвалидность/опеку.

