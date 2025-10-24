Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Головна Фінанси UNHCR Ukraine виплатить ВПО по 11 тис. грн — що треба знати

UNHCR Ukraine виплатить ВПО по 11 тис. грн — що треба знати

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 08:00
Оновлено: 08:12
Виплати від UNHCR у жовтні — де доступна фінансова допомога для ВПО
Українські переселенці. Фото: Vladimir Prycek

24 жовтня 2025 року українці з вразливих груп можуть отримати фінансову допомогу в рамках програми багатоцільової підтримки від UNHCR Ukraine в одній з громад, що останнім часом перебуває під регулярними обстрілами РФ. Для цього необхідно записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації.

Про це інформує пресслужба організації у Telegram.

Читайте також:

Що треба знати про фіндопомогу UNHCR у жовтні

Восени представники UNHCR в рамках програми підтримки вразливих громадян продовжують працювати у Сумській області. Упродовж тижня мешканці низки міст та сіл могли зареєструватися на отримання виплат через офіційного партнера програми — благодійний фонд "Право на захист". 24 жовтня є можливість подати заявку на фіндопомогу у м. Конотоп.

Згідно з умовами програми, жителям регіону можна буде оформити фінпідтримку, тривалістю три місяці по 3,6 тис. грн. Відповідну суму виплатять кожному члену в родині, тобто загалом можна буде розраховувати на близько 11 тис. грн, які надійдуть одним траншем.

На гроші зможуть претендувати ті, хто до цього не отримував фінансову допомогу від інших українських/міжнародних благодійних організацій. Також необхідно буде підпадати під вимоги щодо вразливості.

Хто зможе оформити допомогу та як подати заявку

Умови програми передбачають, що фінансову підтримку нададуть лише двом основним категоріям громадян, які нині мешкають в регіоні:

  1. У яких є статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
  2. Які прибули з-за кордону додому після вимушеного переїзду на тлі війни.

Щоб мати право на виплати, потрібна наявність однієї з таких вразливостей:

  • неповна родина, де є тільки один з батьків, що виховує неповнолітніх дітей, або особи, віком понад 55 років;
  • родину очолюють самотні люди старшого віку від 55 років/або якщо такі особи займаються вихованням малолітніх дітей;
  • родина має один/кілька осіб з важкими захворюваннями/інвалідністю.

Також важливо, щоб загальний дохід родини не перевищував 5,4 тис. грн на одну особу.

Заявки для попереднього запису в чергу у м. Конотоп на 24 жовтня 2025 року можна подати за номером телефону: 063 182 68 38.

Також за цим же номером телефону можна буде уточнити свій номер в черзі.

Раніше ми писали, що в одній з областей України діє програма підтримки з надання грошової допомоги у 16,5 тис. грн. Гранти передбачені для розвитку власного господарства.   

Також ми розповідали, що в низці регіонів діє програма допомоги сільському господарству. В її рамках жінкам нададуть від 3 тис. до 7 тис. доларів.  

виплати фінансова допомога гроші ВПО грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
