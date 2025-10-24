Виплати від UNHCR у жовтні — де доступна фінансова допомога для ВПО

Українські переселенці. Фото: Vladimir Prycek

24 жовтня 2025 року українці з вразливих груп можуть отримати фінансову допомогу в рамках програми багатоцільової підтримки від UNHCR Ukraine в одній з громад, що останнім часом перебуває під регулярними обстрілами РФ. Для цього необхідно записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації.

Про це інформує пресслужба організації у Telegram.

Що треба знати про фіндопомогу UNHCR у жовтні

Восени представники UNHCR в рамках програми підтримки вразливих громадян продовжують працювати у Сумській області. Упродовж тижня мешканці низки міст та сіл могли зареєструватися на отримання виплат через офіційного партнера програми — благодійний фонд "Право на захист". 24 жовтня є можливість подати заявку на фіндопомогу у м. Конотоп.

Згідно з умовами програми, жителям регіону можна буде оформити фінпідтримку, тривалістю три місяці по 3,6 тис. грн. Відповідну суму виплатять кожному члену в родині, тобто загалом можна буде розраховувати на близько 11 тис. грн, які надійдуть одним траншем.

На гроші зможуть претендувати ті, хто до цього не отримував фінансову допомогу від інших українських/міжнародних благодійних організацій. Також необхідно буде підпадати під вимоги щодо вразливості.

Хто зможе оформити допомогу та як подати заявку

Умови програми передбачають, що фінансову підтримку нададуть лише двом основним категоріям громадян, які нині мешкають в регіоні:

У яких є статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО); Які прибули з-за кордону додому після вимушеного переїзду на тлі війни.

Щоб мати право на виплати, потрібна наявність однієї з таких вразливостей:

неповна родина, де є тільки один з батьків, що виховує неповнолітніх дітей, або особи, віком понад 55 років;

родину очолюють самотні люди старшого віку від 55 років/або якщо такі особи займаються вихованням малолітніх дітей;

родина має один/кілька осіб з важкими захворюваннями/інвалідністю.

Також важливо, щоб загальний дохід родини не перевищував 5,4 тис. грн на одну особу.

Заявки для попереднього запису в чергу у м. Конотоп на 24 жовтня 2025 року можна подати за номером телефону: 063 182 68 38.

Також за цим же номером телефону можна буде уточнити свій номер в черзі.

